To menn i 30-årene er fremdeles alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med kniv. Politiet har nå utvidet siktelsen mot en 25 år gammel mann, som skal stå bak ugjerningen.

Torsdag ble to menn angrepet med kniv i en leilighet i Magnus Barfots gate 3 i Bergen sentrum.

Ifølge Helse Bergen er begge mennene fremdeles alvorlig skadet. De er 35 og 38 år gamle.

En 25 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen. Fredag ble han avhørt, og politiets etterforskning har ført til mistanke om at mannen prøvde å drepe den ene.

– På grunn av omstendighetene, er siktelsen utvidet til å gjelde ett drapsforsøk og én grov kropsskade, sier politiadvokat May-Britt Erstad.

Vet du noe om saken? Tips oss på SMS/MMS på 2211 eller e-post til 2211@bt.no!

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen var først siktet for grov kroppsskade mot begge, men mistanken ble så utvidet.

Forsvarer Beate Hamre forteller at 25-åringen ikke erkjenner straffskyld. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Politiet er imidlertid ikke tvil om at de har tatt rett gjerningsmann, etter at vitner skal ha sett ham på stedet.

Han ble pågrepet uten dramatikk.

Eirik Brekke

– Ikke lenger kritisk

De skadde skal være bekjente av gjerningsmannen og ble fraktet med ambulanse til sykehus.

Fremdeles betegner Helse Bergen tilstanden til de to som alvorlig.

Lørdag skal 25-åringen fremstilles for fengsling.

– Tilbakemeldingen vi har fått er at tilstanden og situasjonen til de to ikke lenger er kritisk, sier Erstad.

Politiet har gjennomført avhør av vitner, men vil ikke gå inn på hvor mange eller hvem de har avhørt.

Lørdag fremstilles den pågrepne mannen for varetekstfengsling i Bergen tingrett.

– Det er blant annet begrunnet i fare for bevisforspillelse. Derfor kan vi heller ikke si så mye på nåværende tidspunkt, sier Erstad.

Eirik Brekke

«Kjenning av politiet»

Politiet fant gjerningsvåpenet på stedet og bekrefter at det ble brukt kniv.

– Dette er en foreløpig siktelse. Det kan bli aktuelt at den endres senere, sier politiadvokaten.

På Twitter oppga Vest politidistrikt at den pågrepne er en 25 år gammel mann som er «kjent av politiet fra før».

Ifølge jourhavende politijurist Elisabeth Bru, som BT snakket med torsdag kveld, er han ikke tidligere dømt for vold.

– Jeg så blod i gangen

BT snakket med en mann som bor i bygget. Han forteller at han hørte bråk fra leiligheten, og varslet politiet.

– Jeg så blod i gangen, forteller mannen, som har bodd i huset i flere år.

– Har det vært bråk der før?

– Noe har det vært, men aldri på denne måten. Det er første gang jeg har måttet ringe politiet.

En annen nabo i en annen etasje, skal også ha reagert på støy fra åstedet. Han løpte så opp og omtrent rett inn i hendelsen.

Eirik Brekke

Hørte rop om hjelp

To kvinner som gikk forbi gaten, fortalte til BT at de hørte rop om hjelp fra en mann i bygget.

– Han sto i vinduet, og jeg så at han løp nedover trappene. Mannen ba oss om å ringe politiet, sa den ene av dem.

Klokken 16.23 slo den andre inn nummeret til politiet. De rykket umiddelbart ut til Magnus Barfots gate i Bergen sentrum.

– Mannen fikk låne mobilen min, og politiet ba ham om ikke om å gå inn igjen i bygget.

Mannen skal videre ha fortalt de to at det hadde vært en slåsskamp med kniv og at «det ikke gikk bra».

– Han virket stresset, forteller kvinnen.

Åstedet er fremdeles sperret av.