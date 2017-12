To menn i 30-årene er hardt skadet etter å ha blitt angrepet med kniv. En 25 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å stå bak ugjerningen.

Politiet meldte klokken 16.40 at mennene var funnet skadet i en leilighet i Magnus Barfots gate 3 i Bergen sentrum. De skadde skal være bekjente av gjerningsmannen.

– Begge har skader som er forenlig med bruk av kniv. De to er fraktet med ambulanse til sykehus, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Ifølge Helse Bergen er begge mennene alvorlig skadet. De er 35 og 38 år gamle.

Politiets innsatsleder på stedet, Dag Olav Sætre, opplyser til BT at de skadde fikk førstehjelp på stedet. Begge var bevisste.

Pågrepet

– Vi har pågrepet en person. Det skjedde uten dramatikk, sier Sætre.

Politiet er ikke i tvil om at de har tatt rett gjerningsmann, etter at vitner skal ha sett ham på stedet.

Eirik Brekke

Politiet på stedet opplyser at de har funnet et våpen de antar ble brukt til ugjerningen. De ønsker ikke å gå ut med detaljer om hva slags våpen det er.

Ikke avhørt

På Twitter oppgir Vest politidistrikt at den pågrepne er en 25 år gammel mann som er «kjent av politiet fra før». Ifølge jourhavende politijurist Elisabeth Bru er han ikke tidligere dømt for vold.

Ved 20.30-tiden hadde 25-åringen ikke fått oppnevnt noen forsvarer. Politiet har i kveld holdt på med avhør av vitner, mens 25-åringen tidligst blir avhørt fredag. Det er uklart om han erkjenner å ha knivstukket de to mennene.

– Han er forløpig siktet for grov kroppsskade. Han blir trolig fremstilt for varetektsfengsling, sier Bru.

BT har snakket med en mann som bor i bygget. Han forteller at han hørte bråk fra leiligheten, og varslet politiet.

– Jeg så blod i gangen, forteller mannen, som har bodd i huset i flere år.

– Har det vært bråk der før?

– Noe har det vært, men aldri på denne måten. Det er første gang jeg har måttet ringe politiet.

En annen nabo i en annen etasje, skal også ha reagert på støy fra åstedet. Han løpte så opp og omtrent rett inn i hendelsen. Mannen skal nå være i avhør hos politiet.

Eirik Brekke

– Ba oss ringe politiet

Politiet sikrer torsdag kveld åstedet med hjelp fra kriminalteknikere. Store deler av Magnus Barfots var lenge sperret av, men er nå åpnet igjen.

To kvinner som gikk forbi stedet, forteller at de hørte rop om hjelp fra en mann i bygget.

– Han sto i vinduet, og jeg så at han løp nedover trappene. Mannen ba oss om å ringe politiet, sier den ene av dem.

Klokken 16.23 slo den andre inn nummeret til politiet. De rykket umiddelbart ut til stedet.

– Mannen fikk låne mobilen min, og politiet ba ham om ikke om å gå inn igjen i bygget.

Mannen skal videre ha fortalt de to at det hadde vært en slåsskamp med kniv og at «det ikke gikk bra».

– Han virket stresset, forteller kvinnen.

En av BTs journalister var tilfeldigvis ved stedet. Han så to menn bli hentet ut på bårer til to ventende ambulanser.

Den ene kjørte av gårde med en gang, mens den andre ble stående.