Totalt 1100 mennesker bodde i turisthytter på Hardangervidda i helgen. 32 måtte evakueres av Røde Kors.

– Jeg opplevde at folk var ved godt mot, men litt fortvilet over at påskeferien tok en så brå slutt.

Det forteller Knut Johan Medhus, som er operativ leder i Røde Kors.

Det siste døgnet har han og kollegaene reddet ned folk med magesjau fra Hardangervidda. Selv deltok han på en tur til Sandhaug turisthytte, som er én av totalt syv rammede hytter.

Tok forholdsregler

Medhus forteller at hjelpekorpset var i kontakt med helsemyndigheter for å få råd, slik at ikke de også skulle bli smittet. De anbefalte å bruke hansker og Antibac.

– Var dere bekymret for dette?

– Nei, egentlig ikke. Det er selvfølgelig en liten frykt til stede for at man kan bli smittet, men man må jo likevel hjelpe folk, slår han fast.

Han var imidlertid litt spent på hvordan turen med de smittede skulle gå.

– Oppkast er én ting, men det er verre om det kommer andre veien. Heldigvis var ikke det noe problem, sier han.

Han forteller at de stoppet ofte og spurte om folk hadde det greit, noe de hadde. Turen ned til sivilisasjonen tok om lag 40 minutter.

– Da vi kom frem tok vi dem ikke i hånden, for å si det sånn.

Fulle hytter

Mandag er totalt 32 mennesker hentet ned fra fjellet.

DNT opplyser på sine nettsider om at det totalt var 1100 mennesker som gjestet deres hytter på Hardangervidda i helgen.

Totalt syv hytter er blitt rammet, i tillegg til to private hytter. Disse er vasket ned med klor, og turistforeningen mener det er kontroll på sykdommen.

Kommunelege Torbjørn Bjotveit mistenker at det er noroviruset som har herjet (se faktaboks).

Fakta: Norovirus (omgangssyke) Tar 12–48 timer fra smitte til sykdom. Sykdommen varer i 1–3 døgn.

Symptomene er kvalme, oppkast, diaré.

Det finnes ingen behandling mot norovirus, men det er viktig å drikke mye.

Smitter lett fra person til person. Kilde: Folkehelseinstituttet

Ingen kontaktet legekontoret

Bjotveit sier til BT at ingen syke har tatt kontakt med legekontoret i Eidfjord.

– Det er bare bra. Da går vi ut ifra at det er milde sykdomstilfeller, og at folk bare trenger litt tid og rikelig med væskeinntak for å komme seg, sier han.

Han mener det må ha blitt gjort gode tiltak for å hindre smittespredning på hyttene.

Fakta: Disse hyttene er blitt rammet Sandhaug 80 sengeplasser

Litlos 52 sengeplasser

Rauhelleren 58 sengeplasser

Kalhovd 75 sengeplasser

Krækkja 85 sengeplasser

Stigstuv 30 sengeplasser

Mårbu 38 sengeplasser

Ifølge DNT skal også to personer på private hytter være rammet. Kilde: DNT

–Det er snakk om store hytter, med plass til nesten hundre overnattingsgjester. Viruset har absolutt potensial til å smitte langt flere enn det har gjort, slår han fast.

I helgen oppfordret han syke til å holde seg unna å dele bad og fellesarealer med dem som er friske.

Måtte tilkalle forsterkninger

Ifølge Medhus fra Røde Kors ble ikke viruset oppfattet som spesielt dramatisk for hjelpekorpsets del.

– Om en person har brukket foten eller fått diaré, er det ikke så stor forskjell, sier han.

Han forteller at han er vant med å hente folk ned fra fjellet, men at omfanget er litt uvanlig.

– I starten ble det kommunisert at det var færre folk som skulle hentes, så vi måtte få inn litt ekstra mannskap underveis.

Medhus har ennå ikke fått melding om at noen fra Røde Kors er blitt syke etter aksjonen.