Etter hun nesten hadde løpt hele distansen mellom Bergen og Oslo, fikk trestubbene menneskeansikt og begynte å smile til Øyunn Bygstad. – Jeg klarte ikke få dem til å stanse å smile.

Fem døgn, åtte timer og 54 minutter tok det bergenseren Øyunn Bygstad å fullføre Berghem Ultra-løpet over Hedmarksvidda. Med det ble hun første norske kvinne til å gjennomføre et løp på 400 kilometer da hun krysset målstreken søndag.

De startet som fire, men to brøt etter 80 kilometer. Da var det hun og Leif Abrahamsen igjen. Ja, og så trestubbene da.

– Det var snille hallusinasjoner denne gangen. Det skjedde på oppløpet. Jeg hadde løpt 380 og hadde 20 kilometer igjen (et halvmaraton, red.anm.). Da begynte en av trestubbene å smile til meg. Det var jo helt ufarlig, men jeg greide ikke få vekk synsinntrykket, selv om jeg prøvde å se på den som en vanlig stubbe.

Gaea Norvegica Trail-GNT

Løpt langt før

Bygstad er ikke ukjent med slike såkalte ultraløp. Men dette skiller seg ut. Det lengste hun lar løpt sammenhengende tidligere er to døgn. Det doblet hun denne gangen, og vel så det. I løpet av turen regner hun med å ha sovet vel seks timer totalt. Da hun løp det nest lengste løpet sitt, 262 kilometer, slapp hun også å løpe med ryggsekk. 400-kilometeren krever imidlertid at du løper med en sekk på mellom åtte og tolv kilo med proviant. Det er forbudt å ta imot hjelp. Ingen har lov å løpe langs siden din og dra deg med, man kan ikke ta imot en sjokoladebit fra forbipasserende.

– Det gjør noe med psyken din underveis. Man får en del litt ukritiske tanker, for å si det sånn.

Til kondis.no forteller hun om episoden da hun skulle forbi et strømgjerde. I stedet for å passere gjennom porten, bestemte hun seg for å rulle under strømledningen i stedet. Dermed hektet hun fast sekken, og måtte dra den av med hendene. «Trøsten ble at jeg ble straks mer våken de neste timene».

På et tidspunkt datt hun også i elven. Men da var det heldigvis en DNT-hytte «bare» 13 kilometer unna. Der fikk hun laget et bål, tørket klær og sovet to timer.

Gaea Norvegica Trail-GNT

Forklarer seg

Underveis ble det klart at arrangøren måtte utsette tidskravet med ti timer.

– Det var jo flom. Et vær uten like. Det var ikke Hedmarksvidda, heller Hedmarksmyren. Det var bare forferdelig vondt. Du løper med vann til anklene i tre dager i strekk. Det ble mye oppkast, og mye, ja.

– Det er egentlig bare ett spørsmål som melder seg. Hvorfor?

– Jeg har jo lyst å se hva jeg er kapabel til. Pushe grensene. Jeg blir trigget når noen sier det er umulig, det kan ikke skje. Da er det kjekt å vise at jeg kan det. Men jeg har aldri kjempet så hardt før. Jeg var overbevist om at jeg skulle bryte da jeg falt i elven. Det er potensielt farlig når man er så nedkjølt.

Underveis i løpet møtte hun ikke bare på smilende trestubber. Bygstad, som har et anstrengt forhold til elg, traff nettopp en elg i skogen med en kalv. Heldigvis skjedde det bare på andre døgnet, og på dagtid.

– Hun var så nærme at hun posisjonerte seg istedenfor å løpe bort. Det var tett skog, og jeg gikk rolig bak trestammen og latet som jeg var veldig lite interessert i dem. Etter det møtet misbrukte jeg varselsfløyten min hyppig og blåste i den hvert tiende minutt en stund for å varsle alle elgene om at jeg var på vei.

Gaea Norvegica Trail-GNT

Litt sliten

BT snakker med henne tirsdag, to døgn etter kraftanstrengelsen.

– Hvordan er allmenntilstanden?

– Overraskende bra. Fascinerende nok, og det uroer meg, så har jeg ingen form for gangsperr. Jeg prøver å google om kroppen er i krisemodus fremdeles. At det er slik at den ikke vil hvile, fordi den er forberedt på løpe mer. Så var jeg hos fastlegen i dag og fikk påvist infeksjon i beinet. Det er fordi jeg har fått rifter av tornekratt, og så løpt med leggene dekket av skitten, bakteriefylt myr. Så nå er det penicillin som gjelder.

– Hva blir neste mål da?

– Nå er luften gått ut av ballongen. Dette var hovedmålet mitt. De neste løpene i 2017 blir ikke det samme. Nå må jeg også hvile ut. Kroppen er skambanket og det må jeg bare respektere. Så kan det bli noen sprell i 2018, men det offentliggjør jeg ikke ennå. Jeg må først få tillatelse hjemmefra, sier Bygstad og ler.