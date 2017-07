Da Olaf Tufte sa nei, ble Tor Wigum med på verdensrekordforsøket.

Bergenseren Tor Wigum (36) skal, sammen med fire andre verdenskjente roere, ta seg fra Tromsø til Svalbard kun ved hjelp av egen muskelkraft.

Lykkes de, blir det den første dokumenterte roferden over den 958 kilometer lange ferden.

– Det finnes mange historier om fangstfolk som har rodd i området, men så vidt vi vet har ingen rodd hele distansen. Det er artig å være først, men den største motivasjonen er likevel opplevelsen med turen over storhavet, sier Wigum til BT.

– Jeg trengte ikke lange tiden på å si ja.

En stor belastning

Mannen fra Skjold i Bergen har adresse i Tromsø, og har tidligere blant annet rodd fra Lindesnes til Nordkapp i en trebåt. Hans neste ekspedisjon blir trolig det hardeste han har gjort.

– Det fysiske skal gå greit. Jeg er vant til tøffe og lange dager i båten, men det blir en ekstra belastning for rygg, hender og rumpe. Sjøsyke kan være en utfordring og så er det utfordrende å leve fem stykk i en 28 fots båt, sier Wigum. Han møtte resten av mannskapet for første gang for bare en uke siden.

Bergenseren skal levere sin doktoravhandling ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø i august. Timingen for ekspedisjonen kunne med andre ord vært bedre.

– Jeg tror det skal gå, men det passet egentlig ikke så bra akkurat nå. Det blir en hektisk august, sier han.

Pukka Travels

Anbefalt av Tufte

Kaptein og ekspedisjonsleder er den islandske rolegenden Fiann Paul. Han har seks verdensrekorder på havet, inkludert raskeste rotid over Atlanterhavet, Stillehavet og Det indiske hav.

Paul ville i utgangspunktet ha med seg Olaf Tufte på ferden, men siden Tufte forbereder seg til ro-VM i september anbefalte han Wigum til å steppe inn.

– Ofte har de som er fysisk sterke et stort konkurranseinstinkt. Det å finne folk som er sterke nok og samtidig positive og avslappede er vanskelig. Men Tor er en tøff og «crazy» mann med en positiv innstilling, sier Paul.

Onsdag starter den ti til 14 dagers turen som kan forevige kvintetten i Guinness rekordbok. Tre personer skal vekselvis ro om gangen. Hver person skal ro i to timer og deretter ha minimum to timers pause i rotasjon.

Det er ventet mellom fire og seks grader underveis, men teamet er forberedt på alt av vær og hendelser. Båten har egen redningsflåte og er innstallert med det meste av moderne kommunikasjonsutstyr en kan tenke seg.

Konkurrerer mot svensker

Som om ikke kraftanstrengelsen var nok i seg selv, konkurrerer de i tillegg mot to svensker som også jakter verdensrekordtittelen.

– Det er et svensk lag som starter samtidig, så det blir ekstra artig. Men det blir nok rått parti. Det er åpenbart at fem vil ro fortere enn to, sier Wigum.

Kaptein Paul er i uansett tydelig på at det skal gå så fort som mulig over havet.

– Paul er opptatt av å slå rekorder. Om vi er først blir det rekord uansett, men vi ønsker å kjøre på, sier 36-åringen.

Ferden mot Svalbard skal etter planen starte i løpet av onsdagen og kan følges live her.