– Folk gjør mye dumt i fylla, sier Eivind Hellesund i politiet. En annen mann satt på autovernet, tippet og falt ti meter ned en skrent.

I 01.20-tiden blottet en mann seg for en kvinne på et utested i Bergen sentrum.

– Kvinnen er misfornøyd med dette, og da er mannen så dum at han urinerer på henne. Det er jo ganske irriterende, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Mannen skal ha vært så beruset da politiet tok hånd om han at de måtte sende ham til rusakutten ved legevakten.

Det har vært veldig mange folk ute natt til søndag, skal vi tro politiet.

– Folk gjør mye dumt i fylla, og vi har rykket ut på en rekke hendelser. Heldigvis har det ikke vært noe veldig alvorlig, sier Hellesund.

Bet dørvakt. Skal utvises fra landet

Det begynte like før 11.30, da politiet måtte rykke ut til Flesland og ta hånd om en «svært full person».

– Han hadde vært ekstremt ufin mot både passasjerer og ansatte på flyet. Familien kom heldigvis og tok ham imot da han landet, sier Hellesund.

Like før klokken 01 fikk politiet melding fra en dørvakt på et utested i sentrum.

– Han hadde blitt kraftig bitt av en kvinne. Det viste seg at hun var en ettersøkt tredjelandsborger som skulle utvises fra landet. Da var det ikke særlig lurt å bite en dørvakt. Hun sitter nå i arresten.

Knakk sidespeilet på 13 biler

Det har vært mye hærverk i natt. Like etter 02 knuste en mann hovedinngangen til legevakten.

– Han ville innlegges, men var ikke syk nok, og ble anmeldt med pålegg om å holde seg unna. En stund senere er det en annen kar som på vei hjem fra byen hopper opp på taket av en bil i Strandgaten og knuser frontruten. Helt meningsløs fylleoppførsel, sier Hellesund.

Like etter klokken 05 søndag morgen blir det meldt om skadeverk på minst 13 biler ved Blekenberg i Solheim.

– En person har gått i veibanen og knekt sidespeilet som vendte ut mot gaten på alle biler vedkommende gikk forbi. Vi søkte i området med hundepatrulje, men har ikke funnet spor ennå, sier Hellesund.

Falt 10 meter fra autovern

Det har også vært flere ulykker i natt som et resultat av høy promille, ifølge operasjonslederen.

– I Husnes i Kvinnherad fikk vi melding om en kar som satt på autovernet i veien. Han tippet over og ramlet rundt 10 meter ned en skrent.

Brannvesen, ambulanse og politi rykket ut til mannen, som skal ha vært hardt skadet. Han ble flydd til Haukeland sykehus med ambulansehelikopter.

På Askøy, nærmere bestemt på Kleppestø ble det meldt om en bil som hadde kjørt av veien, snurret rundt og landet på taket.

– Det var en person i bilen, som heldigvis ikke kom til skade. Han blåste omtrent to i promille, og fikk førerkortet beslaglagt på stedet. Han var rett og slett sørpe full, sier Hellesund.

Bilen er nå tauet fra stedet.

Tyveri i Strandgaten

Ved Torget i Bergen mistet en drosjesjåfør lappen etter å ha kjørt som en «villmann».

– Han hadde så mange prikker fra før at førerkortet måtte beslaglegges.

I løpet av natten har det også vært et par mindre tyverier, blant annet i Strandgaten der to personer gikk fra dør til dør, før de fant et kollektiv som sto ulåst. De ble tatt like etter av en patrulje med tyvegodset på seg.

– Det har vært en rekke andre hendelser, men dette gir et bilde av natten. Det har vært mye bråk og tull, men jeg tror mye synlig politi i gatene har forebygget det verste, sier Hellesund.