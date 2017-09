BRIEFING: Statsminister Erna Solberg på besøk på beredskapssenteret under sykkel-VM. Her får ho briefing av frå v. Snorre Halvorsen, leiar for Samvirkesenteret, Harald Schjelderup, byrådsleiar, og Ivar Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune. FOTO: Adrian B. Søgnen