– Det er mye arbeid og litt press

– Det er en fin følelse når Sognefjellsvegen åpner. Vi har nå gjort dette noen år, sier brøytebilsjåfør Terje Weka.

Sognefjellsvegen er den høyeste fjellpassveien i Nord-Europa.

I alle år siden han ble gammel nok har Terje Weka brøytet snø på de 15 kilometerne av veien som ligger på Sogn-siden.

Fra Fortun i Luster til midt oppå fjellet.

– Det er mye arbeid. Vi kjører maskinene og det er litt press. Alt skal fungere, sier 54-åringen.

Terje Weka har brøytet Sognefjellsvegen på Sogn-siden siden han var gammel nok til å kjøre. Han overtok jobben etter faren.

Sammen med sønnen Vegard Weka og brøytebilsjåfør Mathias Samnøy sørget Terje Weka for at veien over Sognefjellet fredag morgen kunne åpne etter å ha vært stengt siden midten av november.

Slik faren til Terje Weka gjorde i mange år før sønnen tok over snøbrøytingen.

Brøytebilsjåføren anslår at brøytekantene på Sognefjellet i år er seks meter på det høyeste.

Foto: Terje Weka

– Fra vi slutter å brøyte den 15. november snør veien igjen og det bygger seg opp med snø og is. Fredag før palmesøndag brøyter vi fem kilometer av veien slik at folk kommer seg opp på fjellet i påsken, sier Weka.

Han bruker ofte en stor, gammel maskin som er like gammel som han selv.

Brøytekantene på Sognefjellet er seks meter på det høyeste på Sogn-siden.

– Den er oppdatert med en ny moderne front og hytte, men selve grunnen er fra 1968. Det er helt unikt. Det er voldsomt dyrt utstyr. Den siste snøfreseren jeg kjøpte kostet 2,5 millioner kroner, sier han.

Godværet har satt et hyggelig preg på brøytingen den siste tiden.

Foreløpig er Sognefjellsvegen nattestengt. Det blir den trolig frem til 17. mai.

– Blir det litt snø og vind, må vi passe på. Det har vært så fint vær nå mens vi har brøytet, sier Weka.

For tiden er han opptatt med å brøyte den 32 kilometer lange Tindevegen fra Turtagrø til Øvre Årdal som skal åpnes 5. mai.

– Vi har brøytet gjennom snøen, nå handler det om å få brøytet i bredden. Veien ligger ikke så høyt som Sognefjellet, så brøytekantene er maks fire meter, sier Weka.

Slik ser det ut på Tindevegen:

Foto: Terje Weka