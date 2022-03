Likfunnet på Foldrøyholmen

Hundrevis druknet i ekstremværet på «Galne-mandag» for 200 år siden. Her er historien om et av ofrene.

I Foldrøyhamn på Bømlo har det vært gjestgiveri siden 1600-tallet. Gjestgiveriet er det store hvite huset på kaien. Det var en svært god havn for store seilskuter.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Gjesteskribent Denne lokalhistoriske teksten er skrevet av en ekstern bidragsyter.

11. mars er det på dagen 200 år siden «Galne-mandag». Dette var et voldsomt uvær som herjet samtlige nordsjøfarvann fra Danmark og Tyskland i sør, England i vest og helt opp til Selje i Nordfjord.

Plutselig uvær

Hundrevis skal ha druknet, mens andre mistet livet ved å få nedblåste bygninger over seg eller bli kvalt på land av snøfokk. Bare mellom Finnås og Bergen skal over 30 båter ha gått tapt. Det var spesielt mange omkomne på Vestlandet.

Les også «Gud bevare oss for 11. mars!»

Minnet om dette uværet skal ha levd på folkemunne i over 100 år. Likevel er det en ulykke som få har hørt om.

Det var flere grunner til at uværet fikk så store følger. En av dem var at dette var før værvarslingens tid. Dagen startet dessuten med pent og stille vær og så var plutselig uværet i gang.

Det var også helt på slutten av vårsildefisket. De fleste fiskerne brukte dessuten små, åpne båter som ble et lett bytte for stor sjø og kraftig vind.

Når store ulykker inntreffer i dag er det stort fokus fra både mediene og det offentlige. Slik var det ikke i 1822.

Et av de første sporene etter denne ulykken i offentlige arkiv er en syns- og besiktigelsesforretning (likskue) over en død mann som ble funnet på Foldrøyholmen utenfor Foldrøyhamn på Bømlo om kvelden 11. mars 1822.

Likskue på gjestgiveriet

Saken gikk for seg på gjestgiverstedet Foldrøyhamn i Bømlo kommune. Her stilte rettspersonalet, som besto av sorenskriverens kontorbetjent og to lokale lagrettemenn, samt de som skulle avhøres om likfunnet.

Liket var også fraktet over til gjestgiveriet slik at det kunne undersøkes.

Da det 11. mars 1822 ble funnet en død mann i fjæresteinene på Foldrøyholmen ble det avholdt en syns- og besiktigelsesforretning i gjestgiveriet i Foldrøyhamn. Her er et utsnitt av den første siden hvor Torbjørn Endresen starter sin forklaring om likfunnet. Kilde: Sorenskriveren i Sunnhordland, ekstrarettsprotokoll 1, side 341.

Torbjørn Endresen Folgerøholm bodde på Foldrøyholmen som ligger rett utenfor Foldrøyhamn. Han forklarte at han den 11. mars nettopp var kommet til Foldrøyhavn for å se til sin egen jekt. Like etter kom et «rasende Vejr af Nordvest med tyk Snee».

Under uværet hørte han fra en del fremmede skip som lå på havnen i Foldrøyhavn at det var et lite fartøy utenfor Foldrøyhavn som var omkastet og at to mann satt på kjølen. Båten drev mot Foldrøyholmen. Alle i Foldrøyhamn ville selvsagt hjelpe disse to menneskene, men uværet hindret dem i å sette ut en båt.

Først ut på kvelden roet været seg. Da reiste Torbjørn Endresen og den 18 år gamle Magnus Magnussen Hauge (sønn av madam Hauge som var gjestgiver på stedet) over til Foldrøyholmen for å se om det var mulig å berge de to i båten.

På nordsiden av Foldrøyholmen fant de en ganske sønderslått liten jekt. Et stykke bortenfor fant de en død mann som nesten lå tørr ute på Sandet «da Søen var udfalden».

Sandet er trolig stedsnavnet Sanden som er et sted med svaberg og små holmer omkranset av sandbunn når det er fjære sjø.

Mannen så uskadet ut med unntak av nesen som var oppskrapt. Den andre mannen fant de ikke spor av.

Eksempel på kirkebokside som viser at det var mange som omkom på sjøen 11. mars 1822. Dette er fra kirkeboken fra Os prestegjeld og alle navnene på denne siden unntatt den øverste omkom under sildefisket den 11. mars.

Beskrivelse av liket

Det spesielle med liket av den døde mannen er at vi får vite hvordan han var kledd.

Han hadde på seg «en Strilærrets Skjorte med en dobbel Sølvknap for Halsen, en hvid Vadmels-Underbuxe, en nye blaae Vadmels Overbuxe, og desuden paa en graae Vadmels Langbuxe, en blaastribet uldete Nattrøye, en liden graastribet ulden Vest, en kort graae Vadmels-Trøje og udenpaa en forreven Skindtrøje, et grøndt Bomuldstørkle om Halsen samt et par Søe-Læderstøvler».

De eneste skadene på liket var at han var oppskrapt på nesen, trolig på grunn av sand og småstein. Det var ingen tegn til annet enn drukning, og man antok at han var fra den forulykkede båten.

«Qvalt af Sneedriv»

I lommen på vesten fant de en skrevet vise (skillingsvise) hvor det på baksiden var en liste over hva som skulle kjøpes i Bergen for tre navngitte personer i Sveio. På bakgrunn av dette, den dødes utseende og ryktene som gikk trodde de at mannen hørte hjemme på gården Eltravåg i Sveio. Dette skulle undersøkes nærmere.

Skulle de ikke få brakt dette på det rene, skulle de sørge for at liket ble begravd på billigste måte for det offentliges regning. Hvem denne omkomne var er uvisst, men blant de begravde i Sveio som den gang lå under Finnås prestegjeld finnes det en Halvor Gabrielsen Eltravåg som «omkom paa Søen i Orkanen den 11. Martii». Han ble begravet på Sveio kirkegård 31. mars. Om det var ham som ble funnet ved Foldrøyholmen sier ikke kildene noe om.

Bare i Finnås prestegjeld (Bømlo og deler av Sveio kommune) omkom elleve personer i dette uværet, ti av dem var voksne menn som omkom på sjøen.

Den siste var en 13 år gammel gutt fra Sveio ved navn Ole Rejertsen Braatvedt som døde på landjorden, han «blev qvalt af det Orkanen følgende Sneedriv».

Denne kirkeboksiden fra Manger prestegjeld viser at seks menn fra Soltvedt i Manger ble borte på sjøen 11. mars 1822. De var mellom 18 og 60 år gamle og ble ikke funnet igjen.

Soknepresten beretning om orkanen

Soknepresten i Kvinnherad, Peder Harboe Hertzberg (1775-1830), var meget opptatt av vær og vind. Hans nedtegnelser om været i perioden 1812-1830, er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen.

Les også Presten som var hektet på vær

Han forteller at han 9. og 10. mars, dagene før ”galne-måndagen”, holdt preken ved Ølve i Kvinnherad. Den 9. mars var det sterk nordvest med snøfokk, den 10. slo været om til storm og regn fra sør så han måtte ligge værfast på Terøen (Terøy).

Om ulykkesdagen mandag 11. mars 1822, skrev han at været var roligt, og at de gode og gjestfrie folkene på Terøen hadde forsøkt å overtale ham til å utsette hjemreisen fra Terøen til kl. 9–10 om morgenen.

Parti af Terøen. Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpssted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

«Gud maae selv best vide»

Hertzberg skriver videre at: «En rasende Orkan af Nordvest sprang op kl. 10 ½ Formiddag, med sneefog. Den ødelagde mangfoldige Baade og Fartøyer, og Jægter især ved havet og paa Bergens Leed. Mange Mennesker druknede; dog kun 2de gutter paa en Jægt af dette Præstegield, Men av Ous Præstegield næsten 100. 13 Deels Jægter deels Slupper strandede paa strøget fra Oukland [Økland] til Lyngholmen i Findaas Præstegield.»



Terøy ligger i nærheten av Ølve.

Hadde han latt seg overtale til å vente med hjemreisen, hadde uværet truffet ham midtveis i fjorden mellom Ølve og Rosendal, og da! ”Gud maae selv best vide, hvordan det havde gaaet!