Ny måling: Nå har han ikke flertall for drømmeregjeringen

Arbeiderpartiet går frem for fjerde måling på rad, men Sp og SVs fall skaper problemer for Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre må jobbe hardt for å finne flertall for sakene sine i Stortinget dersom den siste meningsmålingen blir valgresultatet. Erna Solberg (H) sliter enda mer.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Et par uker før valget tyder alle målinger på at Norges neste statsminister heter Jonas Gahr Støre.

På BT og VGs ferske måling går Arbeiderpartiet frem med 1,7 prosentpoeng til 26,6 prosent. Dette er fjerde måling på rad at Ap går frem etter krisemålingen i mai på 21,5 prosent.

– Det er alltid mye hyggeligere når det går oppover enn nedover. Denne målingen viser at flertall er innen rekkevidde, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran

Har ikke flertall

I mai var Ap og Sp nesten jevnstore. Nå skiller det nær 15 prosentpoeng mellom de to partiene. For Ap skaper Sps tilbakegang også problemer. I tillegg faller SV med hele 2,8 prosentpoeng på denne målingen.

– De aktuelle regjeringskonstellasjonene på venstresiden har ikke lenger et flertall bak seg. Det er et flertall de har hatt hele det siste året før det forsvant på forrige ukes måling, sier faglig rådgiver i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen.

Hvordan styringsgrunnlaget til en ny Ap-basert regjering skal se ut er helt i det blå på denne målingen. Verken Støres foretrukne alternativ (Ap, Sp og SV) eller et rent venstresidesamarbeid (Ap, SV, MDG og Rødt) klarer å sikre de nødvendige 85 mandatene.

– Det gjør jo situasjonen enda mer uavklart. En kan komme i en situasjon etter valget der en ikke vet hva man faktisk får før det er gått en god stund, sier Olaussen.

En rødgrønn regjering bestående av Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke lenger flertall på målingene.

Har bare en plan

Ap-nestlederen nekter å fortelle hva de gjør om valget ender med at Ap, SV og Sp ikke får flertall.

– Vi har bare én plan. Det har vi vært veldig, veldig tydelige på. Det er en flertallsregjering med Sp og SV. Denne målingen viser at det er fullt mulig å nå, sier Skjæran.

– Denne målingen viser at det er fullt mulig å ikke nå det også?

– Vi holder fast på målet. Vi trenger en større velferdsstat. Vi har god tro på at vi skal få det til. Men skal en få det til, må folk stemme Ap. Vi er garantisten for en rødgrønn regjering.

– Er ikke SV også en garantist for en rødgrønn regjering?

– Jeg tror alle ser at det er Ap som går til valg på en rødgrønn flertallsregjering. Og det er ved at Ap blir stort nok at vi lykkes med å få det på plass.

SV stopper opp, MDG øker

Forrige uke gjorde SV sin beste Respons-måling noensinne med 9,6 prosent oppslutning. Nå faller de med 2,8 prosentpoeng til 6,7. Olaussen i Respons analyse er overrasket over SVs tilbakegang. Forklaringen finner han i bakgrunnstallene.

– Der ser vi store velgeroverganger, spesielt til Rødt og MDG. Samtidig synker lojaliteten til SV som en stein. Politisk er jo MDG i støtet, og da kan de lett tiltrekke seg SV-velgere.

Partileder Audun Lysbakken (SV) mener alt tyder på at de vil ende vesentlig høyere enn det denne målingen viser, og peker på andre målinger denne uken som har vist høyere tall.

– Men det er ingen overraskelse at det svinger. Folk er i bevegelse og mange har ikke bestemt seg ennå.

De mange samarbeidsalternativene kommenterer han slik:

– Vi er klar for samarbeid med alle på rødgrønn side – Ap, Sp, MDG og Rødt, sier Lysbakken.

– Erna Solberg trenger et mirakel

Selv om det er uklart hvilken regjering Ap skal samle eller hvilke partier som kan støtte denne, står det enda dårligere til på borgerlig side, påpeker Olaussen.

– For Erna Solbergs del skal det nok et lite mirakel til for at det blir et lite flertall, sier han.

Venstre og KrF har klart å stabilisere seg rett over sperregrensen på fire prosent de siste målingene. Dette gjør at begge partiene får såkalte utjevningsmandater og dermed flere representanter inn på Stortinget.

På denne målingen kunne Ap og Sp dannet regjering og skaffet seg parlamentarisk flertall med Venstre og KrF som støttepartier. En annen mulighet er Knut Arild Hareides foretrukne alternativ før retningsvalget med KrF, Sp og Ap i regjering og SV som støtteparti. Det er imidlertid lite som tyder på at dette er noe partiene selv ønsker.