Haraldsplass har nybygg og nesten bare enerom. Nå vil de ta imot flere bergensere.

– Vi har tilbudt oss å bli lokalsykehus for en bydel til, sier Haraldsplass-direktør Kjerstin Fyllingen.

Nybygget til Haraldsplass sto ferdig i 2018. Sykepleier Henriette Gamlem viser frem en av de nye enerommene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Blir du sendt på sykehus med akutte hjerteproblemer, mistanke om hjerneslag, magevondt eller en truende infeksjon, kjører ambulansen deg til lokalsykehuset ditt.

For 147.000 mennesker i Nordhordland, Samnanger, Gulen og bydelene Åsane, Arna og Bergenhus heter lokalsykehuset Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Innbyggerne i resten av bergensområdet fraktes til Haukeland universitetssjukehus.

Denne fordelingen kalles sektoransvar for indremedisin og gjelder som navnet sier bare indremedisinske pasienter.

Fakta Mer om lokalsykehus Haraldsplass’ sektoransvar begrenser seg til indremedisin.

Haraldsplass tar også imot en del akuttkirurgi, men her skjer fordelingen av pasienter etter egne avtaler, ikke etter geografi.

Haraldsplass Diakonale Sykehus passerte en milliard kroner i inntekt i fjor og har 900 ansatte. Helse Bergen har et budsjett på 14 milliarder og over 13.000 ansatte. Les mer

Kjerstin Fyllingen minner om at lokalsykehuset tar hånd om de vanligste sykdommene:

– Vi dekker det folk flest feiler. Og 98 prosent av de som kommer til oss med indremedisinske problemer, blir ferdigbehandlet her.

– Vi har plass til flere sengeplasser, sier Kjerstin Fyllingen.

Haraldsplass har nå tilbudt Helse vest å bli lokalsykehus for enda en bydel i Bergen, dersom Haukeland har behov for mer kapasitet.

– Nærliggende å peke på Årstad

– Hvilken bydel mener dere skal flyttes fra Haukeland til Haraldsplass?

– Det er nærliggende å peke på Årstad, men det må diskuteres, sier Fyllingen og tilføyer:

– Vi vet at det blir flere eldre og mer trykk på lokalsykehusfunksjoner. Da har vi mulighet til å avlaste Haukeland ved å bygge videre på den kompetansen vi allerede har, ikke minst innenfor geriatri.

Haraldsplass har i dag 155 sengeplasser. Størsteparten er plassert på enkeltrom i nybygget.

– Står det tomme senger hos dere?

– Nei, sykehuset er veldig fullt. Men vi har areal tilgjengelig for å utvide med flere sengeplasser. Det krever selvsagt også mer personale.

Midt inne i nybygget på Haraldsplass ligger foajeen.

– Ikke aktuelt

Sett fra vår side er det ikke aktuelt å la Haraldsplass utvide sektor for indremedisin til flere bydeler, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.

– Når Helse Bergen ser frem mot 2035, regner dere med langt større press innen indremedisin, fordi det blir så mange flere eldre. Vil ikke det da være bra om Haraldsplass avlaster dere?

– Også et regionsykehus med høyspesialiserte funksjoner har behov for et godt volum av lokalsykehuspasienter. Ikke minst med tanke på å ha robuste vaktordninger og utdanning av nye spesialister.

Hansen mener de to sykehusene i større grad bør utfylle hverandre.

– For eksempel mener vi et eldremedisinsk senter lokalisert til Haraldsplass er en god idé, sier han og legger til at fagmiljøene på de to sykehusene kan oppnå mye ved å samarbeide enda tettere:

– I flere fag har vi doble vaktordninger. Dette er noe vi av det vi kan arbeide videre med i årene som kommer.

Fremstøtet fra Haraldsplass kommer i en høringsrunde om arbeidsdelingen mellom sykehusene i Bergen. I februar skal prosjektrapporten om funksjonsfordelingen styrebehandles i Helse vest.

Fakta Forslag til ny arbeidsdeling Hoftebruddpasienter i og nært Bergen skal ikke lenger fraktes til Voss, mens hoftebrudd øst for Ulriken skal direkte til Voss, uten å måtte innom Legevakten i Bergen.

Haraldsplass vil overta 250 pasienter med hudkreft årlig. Dette er en pasientgruppe der Haukeland sliter med fristbrudd.

Haraldsplass har i dag en geriatrisk sengepost med tolv plasser pluss et poliklinisk tilbud. Det blir anbefalt å opprette en geriatrisk sengepost også på Haukeland.

Haukeland overtar fra Haraldsplass den regionale avdelingen for lindrende behandling ved livets slutt.

Samarbeidet rundt hjerneslag skal forbedres. Her ønsker styret i Helse Bergen også å utrede et felles mottak, mens Haraldsplass mener det vil svekke sykehuset å bli fratatt diagnostisering av hjerneslag.

Laboratoriet på Haraldsplass skal inn i samme datasystem som Haukeland. Felles vaktordning for radiologisk personale er aktuelt. Les mer

Haraldsplass har også foreslått at de gjør flere brystreduksjoner og opererer flere som har vært gjennom slankeoperasjon og trenger hudfjerning. Dette er kirurgi som Helse vest kjøper privat.

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest svarer slik på det siste:

– Dette er en problemstilling Helse vest vil ta stilling til i løpet av våren 2022, da den både gjelder vår løpende avtale med Haraldsplass Diakonale Sykehus, og de kommende kjøp av kirurgiske tjenester fra private kommersielle klinikker.