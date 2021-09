Tidligere lærer tiltalt for en rekke nettovergrep mot barn og tenåringer

En 30 år gammel mann er tiltalt i Hordaland tingrett for flere titalls tilfeller av nettovergrep mot barn og tenåringer, deriblant tidligere elever.

Saken skal stå i Hordaland tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

En rekke av disse overgrepene fant sted fra høsten 2019 til våren 2020, heter det i tiltalen fra Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Det tidligste tiltalepunktet stammer imidlertid helt tilbake fra 2012.

Mannen er til sammen tiltalt for brudd på fem ulike paragrafer i straffeloven. Han skal ha forsøkt, og lyktes med å ha fått barn under 14 år, og mellom 14 og 16 til å utføre grove seksuelle handlinger med seg selv. I tillegg har han gjentatte ganger forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Det siste tiltalepunktet dreier seg om at han har produsert eller oppbevart en stor mengde overgrepsmateriale, som politiet fant da de pågrep mannen i mai 2020.

Overgrepene skal i stor grad ha skjedd via apper som Snapchat og Skype. I en rekke tilfeller utga han seg for selv å være en gutt i tenårene og presset ofrene sine til å gjøre ulike seksualiserte handlinger med seg selv. I tillegg skal han ha benyttet svært seksualisert kommunikasjon med ofrene.

Flere av ofrene hans skal være tidligere elever. Overgrepene skal ha funnet sted flere steder på Vestlandet, samt ett tilfelle i en annen del av landet.

Tiltalen er ferdigskrevet i juli i år. Saken går fra 14. oktober til 5. november, opplyser Hordaland tingrett til NTB.

Mannens forsvarsadvokat, Eirik Nåmdal, ønsker ikke å kommentere saken.