Nye koronatiltak: Desse ønskjene fekk byrådsleiar Valhammer ikkje oppfylt

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) er nøgd med at regjeringa no lempar på tiltaka, men skulle gjerne sett at dei gjekk endå litt lenger.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden