Navnegransker og partiveteran

Den tidligere statssekretæren, varaordføreren og navneforskeren Ole-Jørgen Johannessen fyller 80 år i dag.

Ole-Jørgen Johannessen fyller 80 år i dag. Dette bildet ble tatt i 1998, da han var gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bystyret i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ole-Jørgen Johannessen er språkforskeren som gravde seg ned i studiet av blant annet stedsnavn, men som i godt voksen alder fant ut at partipolitikk kunne være like interessant. Midt på 1990-tallet var han på nippet til å bli ordfører i Bergen.

Det er fristende å kalle ham en grå eminense i Arbeiderpartiet, eller en «backbencher», idet han runder 80 år onsdag 13. juli.

Selv om det er en god del år siden han spilte førstefiolin i det politiske orkester her i byen, holder han fortsatt et vaktsomt øye med etterfølgernes gjøren og laden. Det er ikke så altfor lenge siden han grep ordet i en nominasjonsstrid og irettesatte med skarp stemme en av de sentrale finanspolitikerne i partiet.

Seilskutetiden byr på et hav av navn, her representert ved «Desideria», hvis navnebrett Bergens Sjøfartsmuseum har tatt vare på. Ole-Jørgen Johannessen har analysert bruken av norske skipsnavn.

En typisk arbeidsmaur

Johannessen er i det store og hele en politikertype som ikke hadde for vane å snakke i store bokstaver. Han gikk aldri noen politikerskole gjennom AUF eller tilsvarende utklekkingsanstalter, og lærte følgelig aldri å bli en utspillspolitiker som forsøkte å gjøre seg interessant i mediene.

Derfor ble han heller ikke noen kjendis som ønsket at byens borgere bare skulle være på fornavn med ham. Ole-Jørgen Johannessen har i hele sitt liv vært en typisk arbeidsmaur. Som sosialdemokrat er han av den gamle skole der viktigste parole var lojalitet til program og ledelse.

Han kom, som allerede antydet, forholdsvis sent inn på den politiske tredemøllen. Ole-Jørgen Johannessen var vel etablert som forsker og universitetslærer da mer ambisiøse sjeler som Elisabeth Walaas og Oddmund Søilen lokket ham med i Arbeiderpartiets universitetslag på slutten av 1980-tallet. I dette høyrøstede miljøet hvor også karer som Frank Aarebrot knegget titt og ofte, fant Johannessen seg godt til rette.

Dermed kom vervene som perler på snor. Det begynte med at han tok tøylene som leder av universitetslaget, og etter få år ble han sågar overrakt klubben som leder av Arbeiderpartiet i Bergen.

Det var godt gjort, ettersom de halvgamle tillitsmennene i Folkets Hus – de med skitt under neglene – lenge var skeptiske til disse veltalende «akademikkerne» fra Nygårdshøyden. Var de virkelig genuint interessert i å slå et slag for arbeidsfolk?

Det er på gangen sakene avgjøres. Her fra et årsmøte i Arbeiderpartiet. Ole-Jørgen Johannessen, Anne-Grete Strøm Erichsen og Pål Berrefjord i samtale.

Åse Kleveland som sjef

Ole-Jørgen Johannessen hadde, i motsetning til flere andre i sitt miljø, en lavmælt stil, og opplevde vel knapt at hans akademiske bakgrunn ble brukt mot ham.

Ved valget i 1993 ble han vararepresentant til Stortinget. Men mer interessant er det at han samme året ble utnevnt til statssekretær i Kulturdepartementet med artisten Åse Kleveland som statsråd og sjef.

Det må nok sies å ha vært et underlig tospann, så ulike de var som personer og politikere. Det eneste de hadde til felles var at de begge var ganske ferske i den politiske manesjen.

Hun hadde en intuitiv stil som harmonerte dårlig med Johannessens. Etter et års tid pakket bergenseren kofferten og stakk vestover igjen. Perioden som statssekretær var knapt noen «højdare».

Ordførerkandidat

Oppbruddet passet som hånd i hanske med nominasjonsprosessen foran kommunevalget i 1995. Johannessen ble partiets ordførerkandidat i Bergen.

Men Arbeiderpartiet kavde i motvind på den tiden, både lokalt og på riksplan. EU-striden året før satte sine spor, og Ole-Jørgen Johannessen måtte bite i gresset og nøye seg med å bli varaordfører og reserve for KrFs Ingmar Ljones.

1990-årene var utvilsomt Johannessens beste periode som aktiv politiker. Men den fikk en brå slutt.

Da han i 1998 søkte direktørjobben ved Høgskolen i Agder, uten at partiet var orientert, brøt levenet løs. Det ble så utrivelig at varaordføreren kastet kortene og frasa seg alle verv i partiet.

Da Harry Herstad ble ansatt som rådmann. Utvalget samlet seg til møte i Rådhuset i går. Fra venstre: varaordfører Ole-Jørgen Johannessen, konstituert kommunaldirektør Jostein Søfteland, kommunalråd Inger-Margrethe Presterud, ordfører Ingmar Ljones, Jan Tveit og Jan Gunnar Sørlie fra Mercuri Urval og tillitsmann Bernt Vederhus.

Navnekonsulenten

Det tiårige intermessoet som fremtredende politiker hindret ham ikke i å ta opp igjen tråden som forsker og lærer ved Nordisk Institutt, som det den gang het.

Han hadde helt siden 1972 arbeidet med norrøn filologi, fordypet seg i eldgamle skrifter og holdt forelesninger for studentene. Som universitetslektor og senere førsteamanuensis fikk han tidlig interesse for stedsnavnenes opprinnelse.

Sammen med professor Oddvar Nes utgjorde han på denne siden av årtusenskiftet «Stadnamntenesta på Vestlandet», som det offisielt het. De var statens navnekonsulenter for denne delen av landet og ga faglige råd om skrivemåten for veier og steder i bygd og by.

At det ble en god del murring i lokalmiljøene når de to forskerne for eksempel ville endre på inngrodd skrivemåte fra dansketiden, var vel ikke annet å vente.

Også universitetspolitiker

Ved siden av undervisning og forskning ble Ole-Jørgen Johannessen tidlig såkalt universitetspolitiker, der dragkamp om budsjett og stillinger sto sentralt.

Han tok sin tørn som dekan og instituttstyrer. Samtidig var han aktiv i faglige organisasjoner, som bl.a. Norsk namnelag, der han redigerte tidsskriftet Namn og Nemne.

Som pensjonist gjør Ole-Jørgen Johannessen svenske av seg så snart han kan. Godt gift som han er med sin kjære Kristina fra Helsingborg søker de til sommerhuset i Skåne der storfamilien bor og trives – og i disse dager naturlig nok gjør stas på en aldrende jubilant.

Olav Garvik