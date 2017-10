Sjokkerende resultat da Vegvesenet testet vifter i Lyderhorntunnelen.

Natt til fredag stengte Vegvesenet Lyderhorntunnelen i retning sentrum uten forvarsel. På det verste var det tre timer kø mot Askøy og Sotra.

Etter at en vifte i forrige uke raste ned fra taket og delvis traff en bil, valgte Vegvesenet å teste de andre viftene i tunnelen.

Inspektører utførte forskjellige prøver natt til fredag, med et sjokkerende resultat.

I en prøve kuttet de av et av rotorbladene og satte på full ventilasjon. Etter at den hadde duret og gått i to omganger på 20 sekunder hver, begynte det å vibrere kraftig.

– Vi hadde planlagt å fremprovosere en svakhet i motorblad, så vi kuttet av det ene bladet, og lagde en svakhet i et blad til. Festeanordningen fikk seg en trøkk etter de to sekvensene, sier Kathrine Løno Lahlum, prosjektleder for tunneldrift i Statens vegvesens region vest.

Etter den tredje sekvensen ga tre av de fire festene etter, og viften hang bare etter ett feste. Etter to nye 20-sekunder runder, falt viften ned.

– Etter denne testen besluttet vi å ta ned alle ventilatorene i tunnelen, og mannskaper kom inn og startet arbeidet umiddelbart, sier Lahlum.

Viften som falt ned forrige torsdag hadde også flere brudd på rotorbladene. På grunn av at den hadde falt i bakken var det vanskelig å fastslå hva som var ødelagt og hva som ble ødelagt i fallet, og Vegvesenet gjennomførte derfor testen for å se om brudd på et blad var nok til at den skulle løsne.

– Testen viste at vi bare trengte ett, sier Lahlum.

Sjokkerende resultat

Vegvesenet brukte en uke før de testet de andre viftene i tunnelen. Årsaken er at det tar lang tid å organisere en slik test, og de ville gjøre det ordentlig, sier kommunikasjonsrådgiver Helge Rong i Statens vegvesen.

– Vi hadde ikke forventet at den skulle falle ned når vi først gjorde en slik test, sier Petter Hole, fagansvarlig for elektronikk i Statens vegvesens region vest.

– Konsekvensene var større enn forventet, supplerer Rong.

– Vi hadde ikke tenkt at det var så store krefter når vi fjernet bare et rotorblad, sier tunnel-sjef Lahlum.

Levetid på 25 år

Lyderhorntunnelen ble ferdigstilt i 1993, og viftene er fra den tiden. Det er en levetid på 25 år på slike vifter, sier Lahlum.

– Begge tunnelløpene er under oppgradering, og vestgående løp har ferdig oppgradert ventilasjonssystem nå. Arbeidet med østgående løp skulle starte 23. oktober, men vi iverksatte dette arbeidet i natt, sier hun.

– Hvorfor legger man ikke inn en sikkerhetsmargin der?

– Det kan jeg ikke svare på.

Det er uklart hva som førte til bruddet på viften som falt ned i forrige uke. Nå skal viften sendes til analyse.

– Den skal analyseres nettopp for å finne ut av om det var alder eller hva som forårsaket bruddet. Ingen tør å fastslå om det var fabrikkfeil, skade eller materialtretthet, sier Helge Rong.

Spurte ikke brannvesen om hjelp fredag

Lørdag vil tunnelen åpne i to timer mellom klokken 8 og 10. På grunn av at tunneler er særskilte brannobjekter, er de nødt til å ha fungerende brannventilasjon, alternativt at brannvesenet er til stede.

Bergen brannvesen bekrefter at de har fått en henvendelse om å være der lørdag. De fikk ingen henvendelse om å dukke opp fredag morgen.

– Hvorfor hadde dere ikke brannbil her i morges?

– Da måtte vi ha ringt dem i natt.

– Og det gjorde dere ikke?

– Nei, da hadde vi fokus på å sette i gang arbeidet, og få tak i mannskap og planlegge tiltak, sier hun.

– Brannvesenet måtte tatt folk ut av beredskap for å hjelpe til der, ellers måtte de spadd opp folk, noe jeg tviler på at de hadde fått til, legger kommunikasjonsrådgiver Helge Rong til.

Frode Bødtker, vakthavende sjef i Bergen brannvesen, bekrefter at de måtte ha kalt folk inn på ekstravakter for ikke å svekke den ordinære beredskapen, men sier at de prøver å være behjelpelig når de får slike henvendelser.

– Samtidig er det vanskelig å svare på hvordan vi hadde svart hvis vi hadde fått en slik forespørsel, sier Bødtker.

Etter helgen håper de å få på plass midlertidig brannventilasjon slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid mens de oppgraderer tunnelen på nattetid. Da vil tunnelen være stengt mellom 22 og 06, helt til arbeidet er ferdig.

Beklager

Vegvesenet beklager at så mange måtte stå i kø fredag.

– Det er utrolig fortvilende å stå i kø, men tenk hvor fortvilende det hadde vært dersom det hadde skjedd noe, sier Helge Rong, kommunikasjonsrådgiver hos Statens vegvesen.