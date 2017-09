– I Norge stoler folk på hverandre. De har tillit til at valget er rettferdig. Hos hos forventer alle å bli lurt, sier Sergey Naumov (54) fra Usbekistan.

To valgobservatører står midt i valglokalet i den nedlagte skolen på Stolmen – helt ytterst på Austevoll.

Lederen for det vesle valgsekretariatet, Bjørg Stangeland Njåstad, har heist flagget og åpnet dørene for de 100 stemmeberettigede i kretsen. Sergey Naumov og kollega Oleg Kraev (37) fra Russland er tilreisende observatører i regi av Helsingforskomiteen. De skal overvåke valget og se til at stemmesedlene stemples og puttes i valgurnen på riktig måte.

Nå undrer de seg: Hvordan kan et valg foregå så fredelig? Det er jo som et lykkeland, som en familie der intensjonen ikke er å lure hverandre, men tvert imot avholde valget i de beste hensikter.

– Usbekistan er et land der den totale mistillit råder. Folk stoler ikke på politikerne, og politikerne stoler ikke på folket. Begge forventer å bli lurt og misbrukt av den andre. Det ligger i kulturen. Det er arven etter Sovjet-tiden, sier Naumov.

EIRIK BREKKE

Det er nettopp spørsmålet om tillit som er den største forskjellen mellom Norge og Usbekistan.

– Nordmenn tror på landet sitt, mener Naumov.

Journalisten har selv opplevd å bli fengslet da han jobbet med en sak om barnearbeid på bomullsplantasjer i Usbekistan.

Han lurer på om idyllen i valglokalet kan vare.

– Hadde dette vært i Usbekistan hadde politiet for lengst stått oppstilt i lokalet. De hadde tatt kontrollen, sier han.

EIRIK BREKKE

– Ekstrem vennlig

Oleg Kraev har kommet fra Jekaterinburg, Russland fjerde største by, som ligger på østsiden av Uralfjellene. Han er erfaren valgobservatør med oppdrag flere steder i Russland og i Georgia.

– Jeg har snakket med mange i Norge. Mitt sterke inntrykk er at det råder en ekstrem vennlig og anstendig holdning mellom folk. Velgerne tror virkelig på det politiske system. Det har vi fremdeles problemer med i Russland, sier han.

Klokken er like over 09, og den første velgeren er kommer inn valglokalet på Stolmen. Det er Karoline Blix. Hun er overveldet over den internasjonale interessen.

– Men selvfølgelig – alt kan bli bedre. Det er fornuftig å la nye øyne se på hvordan vi gjennomfører valg, sier hun.

Oleg Kraev og Sergey Naumov er utstyrt med notatblokker og varme klær. De følger nøye med når stemmen legges i urnen. Det skal de også gjøre i flere andre valglokaler på Austevoll og i Bergen.

Autoritære regimer

Til sammen 26 internasjonale valgobservatører i regi av Helsingforskomiteen overvåker årets stortingsvalg. De fleste kommer fra tidligere sovjetrepublikker som preges av autoritære regimer.

Arbeidet skal munne ut i en rapport der svake punkter i gjennomføringen av valget blir påpekt.

– Kritikk fra observatørene i 2005-valget førte til lovendring og krav om at alle må vise legitimasjon når de skal stemme. Etter 2013-valget ble fristen for å telle forhåndsstemmer forlenget, etter at observatører påpekte lang reisevei blant annet i Finnmark.

Et av områdene søkelyset rettes mot i år er datasikkerhet og regjeringens beslutning om å kreve manuell telling av alle stemmer.

– Sett i ettertid er kravet om legitimasjon for å stemme ganske opplagt. Men enkelte rutiner tar vi for gitt, og ser ikke hvilke hull som finnes i systemet. Derfor er det viktig at utenlandske observatører følger med, sier Lene Wetteland, leder for Russland-avdelingen i Den norske Helsingforskomité.

EIRIK BREKKE

Boikotter valget

Sergey Naumov på sin side mener mange norske velgere kunne hatt godt av å se hvordan valgene fungerer i Usbekistan.

– Da hadde de også oppdaget hvor heldig man er i Norge, sier han.

På vegne av den demokratiske utviklingen i sine egne hjemland har Sergey Naumov og Oleg Kraev ulike syn på fremtiden.

Oleg Kraev ser enkelte positive tegn for demokratiet i Russland. Det avholdes mange valg, og det er i større grad muligheter å vinne frem også for folk utenfor det rådende maktapparatet.

– Når folk engasjerer seg og gjør sitt ytterste for å påvirke, er det mulighet for å bli hørt. Hvis folk ikke viser initiativ, er det maktapparatet som tar kontrollen. President Vladimir Putin står på valg igjen i 2018. Det virker som at han nå gjør mer for at utlandet skal oppfatte det russiske valgsystem som demokratisk, sier Kraev.

Sergey Naumov kommer fra en land trengt mellom Afghanistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan, og der det meste av makten ligger hos presidenten. Det finnes ingen lovlig opposisjon. Mediene er kontrollert av staten og flere tusen samvittighetsfanger er fengslet.

– Valget i Usbekistan er bare en fasade. Den som ikke er utnevnt av staten har ingen mulighet. Når folk er hjemme hos seg selv, snakker de om hvor korrupt og råttent systemet er. Når myndighetene ser dem, jubler de og hyller systemet. Jeg vil ikke være en del av dette. Mange med meg boikotter valgene, sier Naumov.

Det er en paragraf i den norske valgloven de to observatørene er spesielt overrasket over – paragraf 4.2 om ombudsplikt – at folk har plikt til å stå på en valgliste.

– Det forteller at demokratiet er høyt verdsatt i Norge. Det er som at folk oppfatter de demokratiske verdiene som større enn dem selv, sier Oleg Kraev.

EIRIK BREKKE