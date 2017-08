Om en ukes tid kan vi ha hatt tidenes verste sommer. Men da må vi bli kvitt opplettet.

– Vått, sier Hilde Helland når hun skal beskrive årets bergenssommer.

– For dem som liker seg best inne, har den nok vært ideell, sier Vivian Tveite.

De to venninnene sier de er lei av det dårlige været vi har hatt gjennom stort sett hele sommeren.

– Jeg reiste bort på ferie i to uker, men det var ikke nok, sier Helland, som til tross for opplett onsdag har tatt på seg regntøy for sikkerhets skyld.

Årets sommer har vært en av de dårligste siden man begynte å måle nedbør. Får vi noen dager med kraftig nedbør de neste åtte dagene, kan 2017-sommeren kåres til den aller verste gjennom tidene.

Det foreløpige værvarselet for de neste dagene gir dessverre ingen store håp om at vi klarer å slå rekorden.

– Det er ventet lite nedbør frem til og med søndag. Etter helgen er det mer usikkert, men per i dag ser det ikke ut til at vi vil få ny rekord, sier vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt.

Mangler 75,1 millimeter

I rekordåret 1964 regnet det 810 millimeter i løpet av sommermånedene juni, juli og august.

De samme månedene i år har det regnet 735 millimeter. Dermed trenger vi 75,1 millimeter med regn for å slå den gamle rekorden.

– Jeg skal ikke svare sikkert på om vi slår rekorden eller ikke, men det er ventet nedbør i perioder de neste dagene, sier Skare.

Selv er han ikke opptatt av rekorden.

– Vi setter en og annen værrekord støtt og stadig, og jeg tror egentlig ikke at folk ønsker denne rekorden, sier han.

Skares kollega, meteorolog Marin Granerød, er blant dem som håper på rekord.

– Selv om man sjeldent ønsker seg mer regn i Bergen, er det ikke noe vits å ha en så dårlig sommer uten å plukke med seg en ny rekord, fortalte han til Bergens Tidende i helgen.

– Den gamle rekorden kan bare bli stående

Heller ikke Helland og Tveite bryr seg om det blir rekord eller ikke.

– Det gir ingen gevinst for meg om rekorden blir slått. Jeg synes den gamle rekorden bare kan bli stående, sier Tveite.

De er ikke enige med meteorolog Granerød, som mener den dårlige sommeren blir litt bortkastet hvis vi ikke får en nedbørsrekord på kjøpet.

– Jeg vil mye heller ha en uke med fint vær. En rekord vil bare stå i avisen en dag, så blir den glemt, sier Helland.

Mye skyer, litt nedbør

Været i Bergen for de neste dagene er egentlig ikke noe å juble for, enten man ønsker sol eller nedbør.

– Onsdag skal det være skyet, med litt sol innimellom. Torsdag blir det mer skyer og litt regn. Fredag starter det nok med skyer og litt nedbør, men det vil bli oppholdsvær og sol litt utover dagen, sier Skare.

Til helgen vil det starte med oppholdsvær på lørdag, men på ettermiddagen og kvelden blir det regn. Det blir også perioder med regn på søndag.

– Innenfor rekkevidde

Det er likevel håp for dem som ønsker ny rekord, i alle fall om man ser på den historiske statistikken. De siste ti årene har vi hatt 64 millimeter nedbør i snitt fra 24. august til 31. august.

– Vi trenger ikke unormalt dårlig vær den siste uken i august for å greie rekorden. Statistisk sett er vi innenfor rekkevidde. I fjor hadde vi for eksempel 115 millimeter nedbør fra 24. til 31. august, sier Robert Næss.

Til daglig jobber han som investeringsdirektør i Nordea. På fritiden er han værentusiast, og ved hjelp av statistikk fra Meteorologisk institutts klimadatabase, har han oversikt over nedbørsmålinger som strekker seg tilbake til 1861.

– Heller tørr uke enn rekord

Næss sier at man med litt statistisk kreativitet kan fastslå at årets sommer er tidenes dårligste. Ser vi på nedbørsmengden fra 1. juni til 24. august, har vi nemlig allerede slått rekorden, om enn uoffisielt.

– Rekordåret 1964 hadde en veldig våt avslutning på august. Men stanser vi målingene i dag, 23. august, så har denne sommeren vært verre, sier han.

Til tross for at han er interessert i nedbør og statistikk, er Næss enig med venninnene Helland og Tveite. Han synes det har vært nok regn i år.

– Det er tross alt snakk om en uke igjen. Hadde det stått om en dag eller to, så hadde det vært greit med regn, men jeg vil heller ha en tørr uke enn ny rekord, sier han.

