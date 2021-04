Derfor er det konflikt i et av Norges største borettslag: – Beboere ligger søvnløse

Vi har plukket ut tre saker til deg.

For foreldrene er reisen et spørsmål om liv og død. Barn med Julias lidelse blir sjelden voksne.

2

Sønnen deres ble skutt av politiet. Nå forteller de om Morten.

21. desember ble Morten Michelsen utskrevet fra Sandviken sykehus, til foreldrenes store bekymring. Det var siste gang de så ham. Noen timer senere var han død, skutt av politiet.

– Jeg har fått høre at han falt mellom to stoler ettersom han led av både rus og psykiatri. Jeg har ofte undret meg over at det ikke er mulig å sette de to stolene inntil hverandre, sier faren Lasse Michelsen.

