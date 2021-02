Stor vannlekkasje i bygg i sentrum: Bybanen og busser ble rammet

Rammet Bybanen og busser – og et bygg som skal rives.

Det ble sperret av med politibånd på stedet. Jernbanestasjonen til høyre. Foto: Ørjan Torheim

Like før klokken 05 tirsdag meldte 110-sentralen for Vestland om en større, innvendig vannlekkasje i et bygg i Kaigaten.

Det dreier seg om bygget mellom storsenteret og jernbanestasjonen, den gamle sølvvarefabrikken.

– Vannet fosser ut og renner ned mot Bystasjonen, sa politiets operasjonsleder Tatjana Knappen.

Bybanen fikk Nygård som midlertidig nytt endestopp i byen etter lekkasjen. Det gjaldt i litt over en time, før trafikken igjen kunne gå som normalt fra 07-tiden. Foto: Ørjan Torheim

Ble stopp for Bybanen

Polit og brannvesen rykket ut, og området ble sperret av.

– De jobber med å få stengt av. Vi har så langt ikke fått kontakt med eier av bygget, sa Knappen til BT rundt klokken 05.30.

Ved Bybanens driftssentral klokken 05.43 fikk BT opplyst at de på grunn av lekkasjen måtte vende på Nygård. Altså kom man seg ikke helt inn til byen med Bybanen. Og de som skulle sørover måtte gå på ved Nygård.

Klokken 07.08 sier Knut Hjortland ved Bybanens driftssentral at de nå er i gang igjen med vanlig trafikk.

– Det har ikke vært forsinkelser, så dette gikk veldig fint, sier Hjortland.

Busslinjene 12, 13, 40 og 83 samt linjene 16, 17 og 19 ble også rammet av lekkasjen og avsperringen i Kaigaten. For de tre sistnevnte linjene må du regne med litt forsinkelser, opplyser Skyss på sin nettside.

Mannskaper går inn i bygget der lekkasjen var. Klokken 05.52 ble vannet meldt avstengt. Foto: Ørjan Torheim

Vann i hele første etasje

Vaktkommandør Christer Skei i brannvesenet sier vannet sto over 30 centimeter høyt i hele første etasje av bygget.

– Etter vår opplysninger er dette et bygg som skal rives. Da blir det ikke gjort så stort arbeid med restverdisikring. Vi pumper ut og gjør oss ferdig.

Klokken 07.32 kom Twitter-melding fra Vegvesenet om at Kaigaten langs Smålungeren er åpen for trafikk.

Knappen i politiet sa først at lekkasjen trolig var fra et sprinkleranlegg, men status ble endret til at det dreier seg om et vannledningsbrudd inne i bygget.

Mandag var det flere hendelser med vannlekkasjer og sprukne rør. Brannvesenet snakket da om «den beryktede» overgangen fra minus til pluss.