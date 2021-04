Podkast: – Her bør det gå an å drikke øl

Høyr den ferske episoden av «Nokon må gå».

Tenk på ei gate i Bergen som er oppkalla etter ein mann.

Absalon Beyers gate. Olav Kyrres gate. Dag Hammarskjølds vei. C. Sundts gate. Hans Holmboes gate. Ivar Aasens gate. Håkonsgaten. Øysteins gate. Sigurds gate.

Og så kan du prøve å komme på ei gate med kvinnenamn.

Dei finst det ikkje mange av. Men no vil byrådet i Bergen at gater berre skal kallast opp etter kvinner, for å rette opp i ubalansen.

Eit godt forslag? Gjengen i «Nokon må gå» er delt.

I tillegg diskuterer dei vaksinefordeling. Burde folk i utsette yrke bli prioriterte? Og kva med dei unge, som no er gruppa med mest smitte?

I «Å Vestland» spør Jens Kihl kvifor det ikkje er uteservering på Torgallmenningen.

Og sist, men ikkje minst, diskuterer dei den ferske hordalandsmålinga. Den viser at partia på venstresida er i flyten, medan det går trått på borgarleg side.

Gerd Tjeldflåt, Morten Myksvoll og Jens Kihl i podkasten «Nokon må gå». Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

