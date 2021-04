Se bildene av blant annet røyskatt, spekkhogger og hoggorm.

BT har bedt om lesernes beste bilder av ville dyr i Bergen. På få dager fikk vi inn nærmere hundre bidrag.

Vi har rangert de ti beste bildene. Vinnerbildet er kåret av BTs fotosjef Bjørn Erik Larsen.

Dillon Ozuna kom over denne krabaten en kveld langs veien på Nordnes.

Katten Vincent møter hjort

Foto: Tanja Henriksen

Tanja Henriksen tok vinnerbildet i sin egen hage i Fyllingsdalen.

Fotosjefens begrunnelse: Katter er jo ganske spesielle og egenrådige dyr, som ikke lar seg affisere så mye av hva andre mener at de bør gjøre. Til tross for både underlegen størrelse og horn, ser den ut til å ta hjortens tilstedeværelse med knusende ro. Et morsomt møte mellom husdyr og villdyr.