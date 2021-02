«Her må vi legge inn en hjertepumpe», var det siste Henrik hørte før han besvimte. Da han våknet, var ikke livet det samme.

Mange hjertesyke opplever sykdommen som en praktisk og emosjonell byrde. For Henrik Cato Refsland var det karrieren som ble mest påvirket, men han fant nye måter å bidra på.

Mellom 2007 og 2019 fikk Henrik Cato Refsland fire hjerteinfarkt. Foto: Ørjan Deisz

Henrik Cato Refsland satt i et jobbmøte da de voldsomme smertene i brystet, ryggen og skuldrene kom. Han var konserndirektør i et bemanningsselskap. Møtet kunne han ikke fortsette.

– Jeg fikk en sterk følelse av at jeg ikke kunne være der, forteller han.

Fikk flere infarkt

Han forlot møterommet for å være alene. Idet han gikk inn på kontoret sitt, kom det lyder. Refsland hadde falt og lå på gulvet.

Det siste han hørte på operasjonsbordet før han besvimte, var leger som sa: «Her må vi legge inn en hjertepumpe».

Da han åpnet øynene, sto kone og barn rundt sengen på sykehuset og ønsket ham god bedring.

Det var et hjerteinfarkt med skade på hjertet, konkluderte legene.

Dette var ikke det eneste infarktet Refsland hadde fått. Totalt fikk han fire infarkter i perioden mellom 2007 og 2019.

– Hver gang var det tøft å bli trillet inn i operasjonssalen. Under operasjonene lå jeg og stirret på en skjerm som viste signaler fra hjertet. Det var ikke gøy, sier han.

– Pasientene opplever at livet etter sykdommen er preget av mye ansvar for egen helse, medisiner og livsstil, sier forsker Oda Karin Nordfonn. Foto: Privat

Emosjonell og praktisk byrde

Refsland er en av 100.000 nordmenn som lever med hjertesvikt. Det inntreffer når hjertet ikke klarer å pumpe ut så mye blod som kroppen trenger.

Sykepleier og postdoktor Oda Karin Nordfonn har nylig forsket på 147 pasienter med hjertesvikt.

Hennes funn viser at når noen plutselig går fra å være frisk til å bli syk, og må overvåke sin egen kropp, følge opp medisinbruk, koordinere ulike helsetjenester – og samtidig passe på å spise og trene riktig – kan det bli tungt. Det kan bli en emosjonell og praktisk byrde.

– Noen sa at å ha hjertesvikt var en jobb i seg selv, forteller hun.

Det handlet om å bruke energien på en annen måte enn før, ta det mer med ro og dermed kanskje ikke kunne være med på alt de hadde vært med på tidligere.

Usikker, ny livssituasjon

Da Refsland ble rullet ut av operasjonsrommet, fikk han flere medisiner, begynte med rehabilitering og ble satt opp på nye legetimer. Den nye livssituasjonen var usikker. Spesielt karrieren sto på vent.

– Jeg hadde en jobb hvor jeg brukte det meste av min energi på kolleger, medarbeidere og kunder, da dette var mitt ansvar. Plutselig ble denne energien snudd 180 grader mot meg selv, forteller han.

Det aller vanskeligste, syntes Refsland, var samtalen om å bli ufør.

– Det var helt uaktuelt, sier han.

Etter en runde med diskusjoner, skiftet Refsland arbeidsoppgaver og gikk ned i stillingsprosent.

Samtidig tok han på seg verv i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Det betydde mye for ham å kunne bidra og møte andre hjertepasienter.

– For meg ble dette veldig givende. Jeg følte at jeg fremdeles bidro i samfunnet, sier Refsland.

– Hvis jeg er dårlig, er hun rundt meg hele tiden og lurer på hvordan hun kan bidra, forteller Henrik Cato Refsland om konen Eilen Refsland. Foto: Ørjan Deisz

Blitt mer emosjonell

Sykepleier Nordfonn forteller at flere pasienter har følt seg som en byrde for familien. De har skyldfølelse og kan føle at de bremser sine nærmeste.

Refsland føler det er en belastning for konen Eilen Refsland at hun hele tiden er bekymret for ham.

– Hun har aldri gitt uttrykk for noe sånt. Det er bare noe jeg føler, sier han.

Paret har vært gift i 50 år og er mye sammen. Refsland mener at sykdommen har gitt dem et enda tettere forhold.

– Vi er blitt mer emosjonelle. Hvis vi snakker om infarktene, kommer tårene fort, forteller han.

– Min største opplevelse etter infarktet i 2015 var å komme hjem igjen og sitte i denne stolen, sier Henrik Cato Refsland. Foto: Ørjan Deisz

– Fikk livet tilbake

Mange av pasientene forsker Nordfonn snakket med, fortalte at de ikke ville klage eller synes synd på seg selv, men at de heller valgte å fokusere på de positive tingene i livet.

Noen hadde god hjelp av å sette seg nye og realistiske mål for livet med hjertesvikt. Det å ha god støtte fra pårørende og møte andre hjertesviktpasienter, opplevdes også positivt for pasientene.

Nå etter 14 år med sykdommen, tenker Refsland på livet som en gave.

– At jeg har klart å komme hjem igjen, var som å få livet tilbake, sier han.

De små og nære opplevelsene ble store. Selv om han tidligere hadde opplevd noe tilsvarende, ble livet nå annerledes.

– Å dra til hytten på Lepsøy sammen med familien, eller sitte i min favorittstol og lese aviser eller bøker, er ting jeg er takknemlig for å få oppleve igjen, sier 74-åringen og smiler.