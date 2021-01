Svaner døde av fugleinfluensa

To døde knoppsvaner i Smålungeren hadde fugleinfluensa.

Dette bildet av en død svane i Smålungeren ble tatt torsdag 7. januar. 11. januar ble det bekreftet at to døde knoppsvaner hadde fugleinfluensa. Foto: Hans Dilleås

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er påvist fugleinfluensa hos to knoppsvaner i Bergen kommune. Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Smålungeren i slutten av forrige uke.

Viruset ble bekreftet 11. januar.

Foto: Rune Haugseng

Det er så langt påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 hos 16 fugler i Norge, melder Veterinærinstituttet.

Den første påvisningen av viruset ble gjort på en kortnebbgås som ble funnet syk i Sandnes i Rogaland 27. november 2020. Dette var det første tilfellet av HPAI i Norge noensinne.

Etter de første prøvene er det påvist denne influensatypen hos ville fugler i Rogaland, Vestland og Agder. I tillegg har en død kalkun og tre døde haner i Nærbø fuglepark på Jæren fått påvist influensatypen.

Veterinærinstituttet skriver at dette funnet viser at utbruddet med fugleinfluensa ikke er over. Publikum bes melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager døde fugler, og ikke har kontakt med disse.

Det er ikke påvist smitte overført til mennesker av H5N8 i Europa, og risikoen for slik smitte vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.