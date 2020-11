Visste smittevernoverlegen hadde sagt opp i 15 dagar før byråden informerte bystyret: – Kritikkverdig, meiner Raudt

Bystyrepolitikarane måtte lese avisa for å finne ut at smittevernoverlegen hadde sagt opp. No er fleire parti lei og krev betre informasjon.

Helsebyråd Beate Husa får kritikk for ikkje å informere bystyret om verken ueinigheitene mellom topplegane i kommunen, eller at smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp 9. november. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)