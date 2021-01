Fem sjøfolk sit fast i Dubai etter Eide-konkurs

Skipet «Eide Trader» ligg til kai i Dubai. Både eigarselskap og driftsselskap er konkurs, og fem sjøfolk har vore isolerte om bord i snart eit år.

Foto: Eide marine Services

Det var nettstaden Stord24 som først omtalte saka. Skipet, som er registrert på Marshaløyene, er eigd av norske Eide Heavy Lift AS, men blir drive av Eide Marine Logistics AS. Begge selskapa er no konkurs. Bustyrar, advokat Knut Ro, seier til VG at det ikkje er pengar att i selskapa.

Skipet ligg no i hamnebyen Sharjah der eit mannskap på fem ikkje får lov til å forlata skipet. Den ukrainske kapteinen Yuriy Zayarnyy (54) seier til VG at mannskapet ikkje har fått løn på 14 månadar, og at dei har sendt brev både til statsminister Erna Solberg og kong Harald med bøn om hjelp.

Det øvrige mannskapet er frå Filipinane.

– Dei tilsette om bord er bokstavelig tala fanga. Ingen av dei to konkursbua eg styrer har pengar i det heile tatt, sier Knut Ro til VG.

Tysnes Sparebank har eit pant på 20 millionar kroner i skipet. Eit verft på Sri Lanka har også pant. Ingen av dei har så langt vore interesserte i å gjennomføre eit tvangssal, seier Knut Ro til VG.

VG har vore i kontakt med Georg Eide som var styreleiar i Eide Marine Logistics. Han viser til at verksemda er konkurs, men seier at han har jobba mykje for å få ei løysing på saka.

Banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank skriv til VG at dei jobbar med ei løysing, slik at sjøfolka kan forlata skipet. Det blir også jobba med eit sal av «Eide Trader». Om dette ikkje går i ordan, kan eit tvangssal bli aktuelt.