Startet leteaksjon etter student i 20-årene på Voss

Funnet igjen på hytte etter kort tid.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Lørdag morgen i 09-tiden ble det startet leteaksjon etter en tysk mann i 20-årene i Voss-området.

Mannen skal ha sagt til kjente at han skulle returnere fredag, men de hørte ikke noe fra ham.

Røde Kors og politiet ble dermed koblet inn.

Mannen er en student bosatt i Bergen, ifølge operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt. Han forteller at det er bekymrede medstudenter som kontaktet politiet.

Hellesund sier de i starten vil konsentrere søket til to hytter i området. Opplysninger tilsier at han kan være på en hytte, men uten at de han kjenner har fått det med seg.

– Ingen har hørt fra ham, og vi får pr. nå ikke tak i ham. To lag fra Røde Kors vil gå mot to hytter. Er han ikke der, må vi begynne å gå stiene oppover fra Voss, sier operasjonslederen.

Da BT snakket med Hellesund visste han ikke nøyaktig hvor mange som deltar i søket.

Klokken 10.48 sier Hellesund at mannen er funnet og i god behold.

– Det hele dreide seg om en kommunikasjonssvikt mellom ham og de han kjenner. Han var, som vi trodde, på en hytte. Men det visste ikke vennene.