Podkast: Broren døde på en misjonsreise. For Christian ble troen på Gud aldri den samme.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Hør i BT-appen | Hør i Spotify | Hør i Itunes

Christian Løkhammer var 12 år gammel da tragedien rammet familien. Storebroren Vegard døde i en ulykke på misjonsreise i Romania.

For Christian ble det et vendepunkt for gudstroen.

«Hva skjedde?» er en podkast der vi gir deg historiene bak nyhetene – fortalt av dem som var der.

Du kan høre episoden i vinduet over, i BT-appen, Spotify, Itunes eller der du til vanlig hører podkast.

Har du tips? Skriv til oss på hvaskjedde@bt.no.

Christian Løkhammer opplevde å miste storebroren Vegard. Det har preget livet hans. Foto: Silje Katrine Robinson

Publisert Publisert: 28. juni 2021 06:57