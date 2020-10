Bergen vil innføre korona-forskrift med påbud – politiet er involvert

Tirsdag legges det frem en ny korona-forskrift.

Helsebyråd Beate Husa skal delta i en pressekonferanse tirsdag der tiltakene legges frem. Foto: Ørjan Deisz

Tirsdag klokken 15 vil byrådet holde en pressekonferanse der de vil legge frem nye koronatiltak. Flere av de nye tiltakene skal være påbud, ikke bare anbefalinger.

Helsebyråd Beate Husa kaller det «skal-tiltak».

– Vi sa før helgen at vi ville se an utviklingen over helgen og så se hvilke lokale tiltak som må til i Bergen. Vi vil nå legge frem en lokal forskrift med tiltak, sier Husa til BT mandag kveld.

Den siste uken har det vært stor smittevekst i Bergen, spesielt blant unge mennesker og studenter.

Den siste uken har smitteveksten i Bergen vært stor. Foto: Eirik Brekke

Kan gå lenger enn regjeringen

Mandag la regjeringen frem en rekke nasjonale innstramminger, deriblant et tak på kun fem gjester pr. husholdning. Husa omtaler regjeringens tiltak som riktige og kloke, men understreker at disse i stor grad er anbefalinger.

– Bergen har et høyere smittetrykk enn andre deler av landet. Da må vi ta egne vurderinger ut fra smittebildet som eksisterer lokalt her. Vi vil derfor legge frem en lokal forskrift med skal-tiltak, sier Husa.

Hun tilføyer at det kan være aktuelt å komme med lokale anbefalinger utover det som regjeringen har kommet med.

Politiet er involvert

I august innførte byrådet forbud mot private sammenkomster på over 20 personer. Politiet bemerket den gang at tiltaket ble innført uten at det ble avklart med dem.

– Vi er glade for at kommunen nå har kontaktet oss på forhånd, sier påtaleleder Gunnar Fløystad.

Han forteller at politiet i sitt generelle arbeid går inn i situasjoner med de hjemlene de har, og vil typisk kunne gripe inn overfor ordensforstyrrelser.

– Med en kommunal forskrift som forbyr forsamlinger over en viss størrelse, kan vi for eksempel gi pålegg om at forsamlingen må oppløses. Dersom pålegget ikke følges, kan vi så gi forelegg for brudd på dette.

Påtaleleder Gunnar Fløystad er glad for at kommunen er i kontakt med politiet om saken. Foto: Per Willy Lindberg

– Straff er siste utvei

Påtalelederen mener at dette ofte vil være en bedre fremgangsmåte enn å bøtelegge brudd på lokal forskrift direkte.

– Vi har dessuten erfaring med at svært mange retter seg etter de pålegg politiet gir i slike sammenhenger, sier han, og tilføyer:

– Nå må vi heller ikke glemme at det i den situasjonen vi er i handler om å bruke vett og rette seg etter de anbefalinger og forbud som gis. Straff er på mange måter siste utvei.