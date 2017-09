Victoria Pub og to andre restauranter er tilgriset av nylagt asfalt.

– Det er ille for oss. Men enda verre er det for naborestauranten. Der ser gulvene helt ville ut, sier kokk og daglig leder for Victoria Pub, Øyvind Vik.

Veiarbeidere har jobbet på spreng for å få ferdig traseene før VM-åpningen til helgen. Onsdag sto Kong Oscars gate for tur. Noe både Victoria Pub, Arti Indisk restaurant og Colonialen restaurant fikk merke.

– Det ble ikke satt opp noen skilt som advarte fotgjengerne. Dermed tråkket de rett fra gaten og inn i puben og restaurantene. Nå er gulvene helt svarte av asfaltmerker, sier Vik.

– Kan dere ikke bare vaske det bort?

– Det går ikke. Vi har forsøkt med White-spirit. Det nytter ikke, sier han.

Kenneth Skorge-Kristansen

Lå på knærne og skrubbet

Colonialen restaurant åpnet en ny bar i Kong Oscars gate onsdag og hadde mange gjester på besøk. Rett før stengetid oppdaget innehaver Kenneth Skorge-Kristiansen at noe ikke stemte.

– Alle gulv var tilgriset, også det svindyre sisalteppe i chambre séparée, forteller han.

Ti ansatte lå og skrubbet gulvet i timer før de fikk fjernet det verste.

– Men gulvet må lakkes på nytt og det har jeg egentlig ikke så lyst til å betale for. Det spiller ingen rolle for meg hvem som har skyld i dette, bare de som har ansvar ordner opp, sier han.

Ørjan Deisz

Vil anmelde

Innehaveren av Victoria Pub vurderer å anmelde forholdet til politiet.

– Vi kommer til å anmelde for å få erstatning. Alternativet er å bruke forsikringen vår. Men med en egenandelen på 10.000 kroner er ikke det særlig aktuelt, sier Øyvind Vik.

Han tok kontakt både med Sykkel-VM og Statens vegvesen som asfalterte veien på oppdrag for arrangøren. Ifølge Vik er de to ikke enige om hvem som skal ta ansvaret for skadene.

– Utrolig kjipt med teppet, det er selvfølgelig svært beklagelig, skriver Harald Tiedemann Hansen i Sykkel-VM til i en epost til Vik, og anbefaler han deretter å ta kontakt med veivesenet.

Da BT tar kontakt med Statens vegvesen fredag, opplyser prosjektleder Beate Riisnæs at saken er til behandling og at de vil konkludere neste uke.

Det lykkes ikke BT å få kommentar fra Sykkel-VM fredag ettermiddag.