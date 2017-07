Ingen vet hvor mange av de 600 ørretene som er igjen i Smålungeren.

Over tre år etter at 600 brunørret ble satt ut i Lille Lungegårdsvann, ble dette eksemplaret funnet flytende med buken i været.

Ørretene ble satt ut i vannet i 2014, for å feire sportsfiskets år. Til stede var selveste kong Harald, som svingte fiskestangen fra Festplassen.

Ble værende

I utgangspunktet var det meningen at resten av fisken skulle fjernes fra vannet med garn. Men slik gikk det ikke.

– Bergen kommune kom frem til at ørretene ville ha en rensende effekt på vannet, og dermed ble de værende, sier leder for Norges jeger- og fiskerforbund i Hordaland, Bjarte Erstad.

Det er en teoretisk mulighet for at den døde ørreten har kommet seg inn i Smålungeren gjennom ventilen som slipper overskuddsvann ut i havet. Men etter alt å dømme er den en av de heldige som slapp unna den kongelige fiskestang.

ELIAS DAHLEN (ARKIV)

Brunørreten er kjent for å være en hardfør type som klarer seg godt under krevende forhold. Hvor mange som er igjen i vannet i dag, er uvisst.

Tatt på stang

– Jeg vet at folk tok ørret på om lag en kilo på stang i fjor. Når denne fisken dør etter å ha klart seg i over tre år, kan det tyde på at den har vært syk, sier vassdragsforvalter Ole Sandven i Bergen kommune.

Han vil ikke uten videre anbefale å hente fiskemiddagen fra Smålungeren.

– Vannet ligger midt i byen, og vi vet ikke hva fisken får i seg av miljøgifter siden vi ikke har målt dem, sier Sandven. For gravide advarer myndighetene å spise ferskvannsørret på over én kilo, uansett hvor de kommer fra.

Bortsett fra ørreten er Smålungeren bare bebodd av trepigget stingsild, en liten krabat som bare blir noen centimeter lang.

Finværet den siste tiden har ført til oppblomstring av alger i vannet, og kommunen opplyser at de vurderer slamsuging hvis veksten fortsetter.