Tre personer er sendt til legevakten etter at det brøt ut brann i kjelleren.

Like før 02.30 ble politiet varslet av AMK-sentralen.

– Det var blitt observert kraftig røyk ut av en bygning i Stadionveien på Laksevåg, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Ambulanse, brannvesen og politi rykket ut. Da de kom frem fikk de fort konstatert kraftig røykutvikling i kjelleren.

– Totalt er det registrert 48 personer på adressene i bygget. På adressen der brannen startet er det registrert 20 personer. Vi startet evakuering umiddelbart da vi kom til stedet, sier Kolltveit.

2211-tipser

Fire barn

I alt ble 14 personer evakuert. Et vitne forteller til BT at det ikke var brannstiger montert, så en familie måtte hoppe ut av et vindu i første etasje.

Tre personer ble sendt til Bergen legevakt for sjekk.

– Slik vi har fått det beskrevet skal ikke noen ha blitt alvorlig skadet, men disse tre hadde vært mest eksponert for røyken, så helsepersonellet ønsket å ta dem med, sier operasjonslederen.

Ifølge politiet skal brannen ha startet i kjelleren

– Det er uvisst hva som tok fyr, og kjelleren er ubebodd, sier Kolltveit.

Det er ordnet med innkvartering for elleve av de evakuerte over natten. Av disse er fire barn, informerer operasjonslederen.

Holder vakt i området

Like etter klokken 03.00 ble brannen meldt slukket. Politiet har sperret av området, og holder vakt.

– Brannvesenet holder fremdeles på med litt etterslukking, sier Kolltveit i 06.30-tiden lørdag morgen.

Når brannen er helt slukket vil det bli gjort åstedsundersøkelser for å komme til bunns i brannårsaken.

– Dette vil sannsynligvis skje i løpet av dagen, sier Kolltveit, som for øvrig melder om en relativt rolig natt for politiet.