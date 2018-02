– Det blir mer krevende å være bilist i Hordaland de neste årene

MARERITTET: Regionveisjef Helge Eidsnes inspiserer her den brannskadede Skatestraumtunnelen i Bremanger i 2015. Det er nettopp for å hindre flere slike branner – og redusere skadepotensialet – mange norske tunneler skal stenges for oppgradering de neste seks årene. FOTO: Elias Dahlen