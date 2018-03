Høyre-topp vil ha alternativer til Bybanen

ANDRE LØSNINGER: Gruppeleder i Bergen Høyre, Hilde Onarheim, ønsker å se på alternative løsninger for Bybanen. – Bybanen er planlagt for langt over 20 år siden. I dag går teknologien fortere enn banen selv, derfor må vi se på om det finnes bedre løsninger. FOTO: Arkiv/Bjorn Erik Larsen