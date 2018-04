Ettårsmarkeringen etter Turøy-ulykken besto blant annet av båttur ut til ulykkesstedet for pårørende og andre berørte i regi av operatør Statoil. FOTO: Jon Ingemundsen

Turøy-ulykken: Granskingsrapporten lar vente på seg

Søndag er det to år siden 11 oljearbeidere og to piloter døde i helikopterstyrten ved Turøy. Etterlatte venter på granskingsrapporten og beklager at de ikke er involvert.