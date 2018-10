Helse Bergen får en bot på 1,5 millioner etter at Djabrail Sulejmanov (6) døde av feilbehandling. Legen som satte sprøyten, straffes ikke.

Seksåringen ble feilbehandlet på Haukeland sykehus 22. august 2017.

Gutten skulle denne dagen behandles med cellegift satt ved sprøyte både intravenøst (i blodårene) og intratekalt (i hjernens hulrom). Ved en feil ble legemidlene forvekslet slik at feil cellegift (Vinkristin) ble satt intratekalt.

Djabrail Sulejmanov døde som følge av feilen 14. september 2017.

Avgjort av statsadvokaten

Politiet startet etterforskning av saken 23. august 2017. I saken har Helse Bergen formelt vært siktet. Legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen av gutten 22. august 2017 har vært mistenkt.

Saken er i dag avgjort av statsadvokaten.

Fakta: Djabrail-saken Djabrail Sulejmanov (6) fikk i juli 2017 påvist hjernesvulst av typen medulloblastom med spredning. I august ble han innlagt for operasjon og cellegiftbehandling på Haukeland.

22. august samme år ble cellegift som skulle vært gitt i blodet, sprøytet inn i hjernen hans. Djabrail døde 14. september 2017 på Rikshospitalet.

Familien har varslet erstatningskrav mot sykehuset og Norsk pasientskadeerstatning.

Hendelen ble gransket av Helsetilsynet. Etter råd fra tilsynet startet politiet etterforskning.

I oktober 2018 ble det klart at Helse Bergen får en bot på 1,5 millioner etter feilbehandlingen.

Helse Bergen er ilagt foretaksstraff ved et forelegg på 1, 5 millioner. Avgjørelsene er begrunnet i at det er avdekket at det hos helseforetaket var manglende kontrollrutiner, retningslinjer og opplæring, som kunne forhindret at legemidler som injiseres i cerebrospinalvæsken (i hjernen), hos barn med kreft, ikke forveksles.

Ikke grovt uaktsomt

Saken mot legen er henlagt på beviset stilling, idet vi ikke har funnet at legen har handlet grovt uaktsomt. Saken mot sykepleieren er henlagt som intet straffbart forhold bevist, heter det i en pressemelding fra statsadvokat Benedicte Hordnes.

– Et tungt år

Djabrails far, Lom-Ali Sulejmanov, sier til BT at det har har vært krevende å vente på statsadvokatens avgjørelse.

– Vi har ventet lenge på dette. Det har vært et veldig tøft år.

Sulejmanov sier han ikke ønsker å si mer om avgjørelsen før han har fått snakket med resten av familien.

Foreldrenes bistandsadvokat, Jan Inge Tessem, sier imidlertid følgende til BT:

– Vi er ikke fornøyd med at legen som gjorde denne feilen ikke blir straffet.

Foreldrene er samtidig fornøyd med at sykehuset er ilagt foretaksstraff, sier advokaten.