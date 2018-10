25 år gammel kvinne omkom i ulykke i Sør-Afrika.

Det var Vilde Marie Aanderaa (25) fra Bergen som omkom i en trafikkulykke i Sør-Afrika natt til mandag.

Det skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding tirsdag kveld.

Aanderaa var student ved UiB, men var i Cape Town på praksisopphold denne høsten.

To studenter skadet

Ifølge universitetet er de pårørende varslet om ulykken.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om den tragiske bilulykken som kostet en av våre studenter livet. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier dekan Helge Dahle ved matematisk- naturvitenskapelig fakultet ved UiB.

Til sammen tre UiB-studenter var involvert. De to øvrige ble tatt hånd om av helsepersonell, men skal ikke være kritisk skadet.

De tre var alle utvekslingsstudenter ved The Cape Town Academy of Maths, Science and Technology.

– Berører oss som institusjon

De gikk på UiBs lektorprogram i naturvitenskap og matematikk.

– Å miste en student er noe av det aller verste man kan oppleve ved et universitet. Det berører oss som institusjon, vennekretsen og medstudenter, selv om våre tanker selvsagt i fremste rekke går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem, sier Dahle.

– Vi fikk beskjed om ulykken ganske umiddelbart etterpå. Vår stedlige representant har vært på sykehuset og fulgt opp de andre to studentene som ble skadet i ulykken, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Var samlet til informasjonsmøte

UiB har også sendt en representant fra Bergen for å bistå studenter og pårørende i Cape Town.

80 medstudenter og ansatte ved UiB var tirsdag samlet til et informasjonsmøte.

– På møtet var vi opptatte av å formidle at studentene må bruke det hjelpeapparatet som fins rundt dem, og at de må være sammen og ta vare på hverandre, sier direktør Elisabeth Lysebo ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet til BT.

Når det gjelder omstendighetene rundt ulykken, henviser Lysebo til politiet, som rutinemessig har startet etterforskning.

– Denne hendelsen berører oss alle sammen. Studentene, de ansatte og institusjonen som helhet er berørt av det som har skjedd, sier Lysebo.

Utenriksdepartementet uttalte tidligere tirsdag at de var kjent med at en norsk borger var bekreftet omkommet etter en bilulykke i Sør-Afrika.