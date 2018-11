Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) har vært på befaring i lokalene til strippeklubben «After Dark». Nå ber hun ekspertene om råd for hvordan skjenkingen kan stoppes.

Da bystyrepolitikerne for to år siden vedtok at det ikke skulle gis skjenkeservering til steder som har «stripping, toppløs-servering og liknende som del av underholdningstilbudet», fikk byens eneste strippeklubb problemer.

Løsningen til «After Dark Gentlemen’s Club» ble å flytte selve strippingen inn i egne avlukker hvor det ikke ble servert alkohol. I resten av skjenkearealet blir det ikke utført noen strippeaktiviteter.

Dermed fikk de også fornyet skjenkebevillingen, til flertallet i bystyrets store ergrelse. I mai tok Oddny Miljeteig (SV) opp saken i bystyret. Hun spurte hvorfor After Dark fremdeles hadde bevilling, og hva som skulle til for å frata den.

Var på befaring

I september dro helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) selv på befaring i lokalene for å ta strippeklubben nærmere i øyesyn.

Omvisningen ble gjennomført på dagtid, så delegasjonen fra kommunen fikk ikke undersøkt aktivitetene «live», men fikk gjenfortalt hvordan ting går for seg.

På scenene i lokalet med skjenkebevilling foregår det danseshow, med «lettkledde» dansere på scenen.

Utenfor skjenkearealet er det egne avlukker hvor man kan bestille privat stripping. Her er det både vakthold og plakater som opplyser at det ikke er lov å ta med inn alkohol her. Samtidig pågår det såkalt «innsalg» av strippeaktiviteter også i skjenkearealet.

Kan bli søksmål

I etterkant av befaringen har Kontor for skjenkesaker utarbeidet et såkalt fagnotat hvor de gjennomgår aktivitetene og svarer på om disse bryter med reglementet, samt ser på konsekvensene av å trekke tilbake skjenkebevillingen. Svaret er ikke gitt:

På den ene siden er det klart at det ikke foregår stripping i de arealene hvor klubben har lov å skjenke.

På den andre siden så hører både nattklubben og strippeklubben til i samme bygg med samme inngang.

At det foregår «innsalg» av stripping i områdene hvor det skjenkes, mener de er med å så tvil om hvorvidt skjenkereglene her brytes.

Dersom kommunen fratar stedet skjenkebevillingen, kan dette fort ende med en klage og et påfølgende søksmål, mener de.

«Det er da vår oppfatning at det er en ikke ubetydelig risiko for at saken kan ende med tap og påfølgende erstatningskrav mot Bergen kommune».

Helsebyråd Ljosland er ikke fornøyd med fagnotatet, og mener det ikke svarer på bystyrets spørsmål. Nå har hun bedt dem lage et nytt.

– Dette fagnotatet besvarte ikke Oddnys spørsmål om hva som skal til for at bystyrets intensjon om at disse ikke skal kunne få skjenkebevilling ivaretas, sier Ljosland til BT.

Miljeteig selv konstaterer at After Dark «gjør det de kan for å tilpasse seg skjenkereglementet». Nå mener hun at også helse- og omsorgskomiteen bør ta seg en befaring.

– Dette strippevesenet hører ikke hjemme i en likestillingsby som Bergen. Vi må løfte hver stein for å sikre at det ikke er skjenkeløyve til dette. Jeg har ikke tenkt å gi meg.

– Hårreisende

Sjef for After Dark, Geir Carlsen, mener saken er «hårreisende»

– Inngangsvinkelen deres er å frata en helt ordinær nattklubb sin skjenkebevilling.

Han påpeker at det er egne inngangspenger for å komme inn på nattklubben, og deretter egen betaling for å komme inn på «stripteasen». Han spør selv hvor langt unna strippingen må foregå for at man kan ha skjenking i et eget areal.

– Kan det være samme etasje? Samme bygg? Samme by? Hvor går grensen?

På spørsmål om det ikke er en viss sammenblanding av stedene når det foregår innsalg av strippingen inne på området hvor det skjenkes, svarer han at de har fulgt de retningslinjene som er gitt.

– Det gis ikke skjenkebevilling til steder med striptease. Det har vi derfor utenfor skjenkeområdet. Det er to forskjellige konsept.