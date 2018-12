På vinteren er dette et sjeldent syn, skal vi tro losbåtfører Nils Magne Vardøy.

I den kalde norske vintervinden får losbåtfører Nils Magne Vardøy øye på noe han ellers bare ser i sommermånedene.

Den 109 meter lange, amerikanske luksusyachten «Bravo Eugenia» kom seilende forbi Marstein fyr og Vigsøyna, på vei inn mot Bergen.

– Dette er en helt ny båt som ble satt på sjøen i sommer, sier Vardøy.

Verdt to milliarder kroner

Det er den amerikanske mangemilliardæren Jerry Jones som eier. Båten skal ha en verdi til 250 millioner dollar, eller i overkant av to milliarder norske kroner.

– På sommeren er det helt vanlig med store fine yachter, men det er veldig spesielt på denne årstiden, legger Vardøy til.

Han var selv ute med losbåten da han fikk øye på yachten.

Millioner i ukeleie

På sommermånedene er fjordene rundt Bergen en lekeplass for båter i den aller øverste prisklassen.

Bergensere med dype lommer kan i høysesongen leie et stort utvalg store luksusyachter.

I mai ble charterbåten «Baton Rouge» observert ikke langt fra Eidfjord.

Ikke lenge før la en sovjetisk isbryter som har blitt omgjort til yacht til kai ved Sandviken. Ukeleien på begge båtene er i millionklassen.

Privat

«Baton Rouge» er navnet på delstatshovedstaden i Louisiana, USA. Til tross for et amerikansk navn, har skipet sin hjemhavn på Isle of Man, og seiler under det britiske flagget.

Båten er 62 meter lang, 12 meter bred. Yachten ble bygget i 2010.

Leiepris: 420.000 euro i uken

«Baton Rouge» er en charterbåt for leie, med en enorm prislapp på 420.000 euro i uken om sommeren og 455.000 euro i høysesongen.

Med en ukeleie som kan måle seg med prisen på et hus, skulle det bare mangle at ikke båten tilbyr luksus. Den huser 12 gjester i syv rom, som inkluderer suiter. Det er to salonger om bord. Båten har til og med sin egen strandklubb og et treningssenter.

Privat

Omgjort sovjetisk isbryter

Isbryteren, som tidligere gikk under navnet «Giant», ble bygget om til luksusyacht i 2015. Den har 13 luksuscabiner med plass til 26 gjester, samt tre større suiter. Det er i tillegg cabiner som kan huse 30 mannskaper. Offiserer på broen, kelnere og kokker skal sørge for komforten om bord.

For ukeleien på cirka 4,7 millioner kroner får man mat og drikke inkludert. Helikopter og ubåtleie er imidlertid ikke med i prisen.