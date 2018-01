Et stort ras stenger fylkesvei 53 mellom Årdal og Fodnes. Veien vil bli stengt i lengre tid.

Torsdag klokken 14.14 fikk politiet melding om at det hadde gått et stort ras på vestsiden av Finsåstunnelen mellom Årdal og Fodnes.

Ifølge politiet gikk raset like utenfor tunnelåpningen.

– Raset er 4–5 meter høyt. Tettpakket med jord og stein, og mange store steiner. Summen av vitneopplysninger tilsier at det ikke skal ha vært personer eller biler i raset, opplyste politiet torsdag.

Politiet

– Det er skummelt og skremmende

Men fylkesvei 53 er helt sperret av det store raset.

– Det kan gå ras hvor som helst på Vestlandet, men det var overraskende at det gikk akkurat der, sier ordfører i Årdal, Arild Ingar Lægreid, som har sett raset fra kaien.

– Det er skummelt og skremmende at det går så store ras på veien. Men heldigvis var det ingen personer i raset, og ingen liv som gikk tapt, sier Lægreid.

Han forteller at det er 5300 innbyggere i Årdal, og at dette er hovedveien inn til bygden. De som skal til og fra Årdal, må nå kjøre veien over fjellet (Tyin–Årdal). Omkjøringen tar rundt en og en halv time.

– Vi er ikke isolert. Det vi er mest opptatt av nå, er sikkerheten. Og vi har allerede fått på plass en midlertidig legevakt i Årdal. Nå venter vi på tilbakemeldingen fra geologen, sier Lægreid, som sitter samme med resten av kriseledelsen i kommunen.

Foto: Politiet

Undersøker rasstedet

Fredag morgen var en geolog oppe i helikopter for å se på rasstedet.

– Han sa det var et stort ras, og at de ville sette i gang med spyling for å få ned løse steiner i fjellsiden. Det raste ned småstein i natt, og det er ikke trygt å begynne opprydningsarbeidet ennå, sier Rune Dvergsdal i Statens vegvesen.

Dvergsdal forteller at et helikopter vil hente vann fra sjøen i en sekk, og så slippe ut vannet over rasområdet. Når den jobben er gjort, vil det eventuelt sendes inn rensemannskap som kan ta resten av de løse steinene.

– Først når det er gjort, kan selve opprydningsarbeidet starte. Vi har godt med arbeid både i dag og i morgen. Jeg tør ikke å si når veien eventuelt kan åpne igjen. Det vil bli tatt en ny vurdering lørdag, sier han.