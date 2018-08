Flere av ungdommene er under kriminell lavalder.

Det er oppdaget en større lekkasje av dieselolje fra en tank ved oljebaseutbyggingen FjordBase i Florø, skriver Firdaposten.

– Det er flere 100 liter med diesel som har rent ut, sier Wenche Hope ved Flora politistasjon.

– Tente på anlegg og hus

1. august skal deler av en tenåringsgjeng ha tent på det samme anlegget, ifølge politiet.

– Det som har skjedd er at noen fra denne gjengen har vært ute i båt, gått i land og tent på anlegget. Deretter har noen andre fra samme gjeng, fire dager seinere, dratt ut til det samme oljeanlegget og åpnet dieseltanker. Flere 100 liter diesel og spillolje har nå rent ut, sier Hope.

Hun forteller at noen andre fra den samme gjengen også satte fyr på et hus på Rota like utenfor Florø, ifølge forklaringen til noen av de involverte guttene.

– Det var en privatbolig som brant helt ned til grunnen, forteller Hope.

– Ingen spesiell grunn

Hun kjenner ikke til noe spesielt motiv for skadeverket.

– Jeg tror ikke det er noen god grunn til hvorfor guttene har gjort dette. Innledningsvis har det handlet om spenning, sier hun.

En del av ungdommene er under den kriminelle lavalder.

– Barnevernet er varslet, og vi prøver å få til en oppfølging både med foreldre og barna selv. De som er over den kriminelle lavalder må forvente å ta konsekvensene av det de har gjort, sier Hope.

Kommunen er nå på stedet for å se hva som må gjøres.

– Dieselen og spilloljen har rent langt ut og det vurderes nå hva som må gjøres forurensingsmessig etter denne hendelsen, sier Hope.