Strømbrudd gjør at Bergensbanen er helt stengt på strekningen mellom Arna og Dale. Det førte til lange køer på togstasjonen i Bergen onsdag morgen.

Årsaken er en kjøreledning som er revet ned og som sperrer togsporet på en lang strekning mellom Arna og Dale.

Dermed ble også alle avganger mellom Bergen og Voss innstilt.

Siden i går har det blitt jobbet på høygir med å løse problemet.

Avlyste fjordtur

– Det jobbes for fullt, men vi kan fortsatt ikke si hvor lang tid det vil ta, sier pressekontakt Ingunn Halvorsen i Bane NOR.

Strømbruddet gjorde at den populære sightseeingturen «Norway in a nutshell» ble helt kansellert onsdag.

Lisbeth Almeland fra Bergen har besøk av venninnen Marianne Schmidt fra Danmark. De to skulle egentlig reist til Myrdal i dag, men håper nå å få booket om billettene til lørdag.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

– Men da er det helg, og de har kun et begrenset antall plasser. Om det ikke går, regner vi med å få pengene igjen, sier Almeland.

Da BT var på stedet onsdag morgen, sto det en lang kø med turister utenfor NSB sin skranke.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Ikke nok busser

Det er satt inn både buss og taxi som alternativ transport for å frakte reisende mellom Bergen og Voss.

Markedssjef Henning Lirhus opplyser at det har vært en utfordring å få tak i nok busser.

– Det gjorde at vi måtte avlyse fjord-runden fordi vi ikke kunne garantere at det ville være nok busser til å frakte turistene tilbake. Nå prøver vi å håndtere dette på best mulig måte, sier Lirhus.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Pressevakt Gina Scholz i NSB sier at reisende dessverre må belage seg på en del venting.

– I og med at det er stengt Arna-Dale må vi kjøre alternativ transport for både lokal- og regiontog. Vi kjører på med så mye v kan, men fra Bergen er det ufordrende, sier Scholz.

Hun legger til at dersom noen kjenner folk som bor i området mellom Bergen og Voss som kan kjøre, har NSB bedt turistene vurdere dette som et alternativ.

Ingunn Halvorsen/Bane NOR

Stengt til midnatt

For reisende som kommer fra Oslo, kjører toget helt til Voss. Derfra blir passasjerer fraktet videre med buss. Det samme toget venter på reisende som kommer andre veien.

Ifølge Bane NOR vil stengingen minimum vare frem til midnatt. Onsdag ettermiddag vil det komme en ny vurdering av situasjonen.