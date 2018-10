Sykepleierstreik stenger pasienthotellet på Haukeland.

Sykepleierstreiken på Eurest Haukeland pasienthotell AS gir problemer for sykehusdriften. Fredag ettermiddag stenger hotellet.

- På kreftavdelingen oppleves situasjonen ganske dramatisk, sier Askjell Utaaker, direktør for Drift/teknisk divisjon ved Haukeland universitetssjukehus.

– Sykehusets største sengepost

Pasienthotellet har 180 rom. - Vi snakker i praksis om sykehusets største sengepost, sier Utaaker.

En stor andel av hotellgjestene er pasienter som får cellegift eller strålebehandling.

Hotellgjester som er medisinsk i stand til det, blir flyttet til andre hotell. Utaaker regner med at 70-80 av beboerne på hotellet trenger tettere medisinsk tilsyn og derfor må legges inn på sykehuset.

– Her får vi kapasitetsproblem fra første dag og konsekvensen er at diagnostikk og behandling må utsettes og det vil kunne oppstå fare for liv og helse, uttaler Utaaker.

24 i streik

Etter seks timer med mekling på overtid ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel natt til torsdag.

Streiken rammer pasienthotell og helsesenter i seks fylker. I Hordaland er det tatt ut 24 sykepleiere i streik. I tillegg til pasienthotellet rammes Åstveit helsesenter

I en melding på nettsiden sin hevder ledelsen for NHO Service og Handel at de har strukket seg svært langt for å unngå streik.

– NSF skyver nå syke og behandlingstrengende foran seg i et forsøk på å oppnå betydelig mer enn det alle andre grupper har sagt ja til i årets lønnsoppgjør. Dette er noe vi ser på som uansvarlig, og vi beklager sterkt overfor de uskyldige som rammes, uttaler direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland.