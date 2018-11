Cathrine Thomas som jobber på Damsgårdssiden synes det er trist å se svart røyk fra skipene i havnen.

Cruiseskipene har fått mye pepper for hva de slipper ut mens de ligger i Bergen havn, men Thomas mener at man ikke må glemme andre skip som frekventerer byens kaier.

– Provoserende

– Slik så det ut sett fra Damsgård mot Dokken i dag. Jeg blir ganske provosert når jeg ser skip blåse ut svart røyk fra skorsteinene slik dette skipet gjorde. Jeg ser elendigheten fra kontorvinduet mitt, og dette skjer ganske ofte. Det kan se ut som at det er kaldstart av motor som gir den svarte røyken, sier Thomas.

Hun er lei av at bilistene får skylden for den dårlige luften som tidvis henger over Bergen.

– Noen påstår at det er damp som kommer fra skipene, men dette er definitivt ikke damp. Vi bilister forurenser, men husk også på skipene i havnen, samt dem som fyrer i ovnene sine, sier Thomas.

Løsning på vei

Havnedirektør Johnny Breivik lover at det skal være bedring om ikke lenge.

– Vi er i ferd med å bygge ut landstrømanlegg også på Dokken. Arbeidene pågår og anleggene – totalt fire påkoblingspunkt vil bli ferdigstilt rundt årsskiftet, skriver Breivik i en e-post.