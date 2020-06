Her får ikke forskerne fly ut og inn døren

Da universitetet gjenåpnet, hadde et måkepar etablert reir utenfor hovedinngangen. Nå må UiB-ansatte gå kjøkkenveien.

Så lenge måkene ligger på egg utenfor herskapsvillaen i Parkveien, er hovedinngangen stengt. Foto: Rune Sævig

«Benytt neste dør», står det på et beskjedent skilt utenfor Parkveien 9 på Nygårdshøyden.

Innenfor har ansatte på Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning arbeidsplassene sine. Men hovedinngangen er stengt for mennesker.

Fremfor inngangen, i en staselig urne, ligger nemlig en fiskemåke på egg.

Å forstyrre hekkende fugler er strengt forbudt. Så inntil måkefamilien har forlatt reiret, er forskerne henvist til kjøkkeninngangen.

Stipendiat Anders Rubing må gå kjøkkenveien. Foto: Rune Sævig

Navnekonkurranse

Senterleder Rasmus T. Slaattelid morer seg stort over måkeinvasjonen som har skjedd mens universitetet var koronastengt.

– De er to fugler. Den veksler på å holde vakt og samle mat, mens den andre ligger på eggene. Måkene aksepterer folk som går forbi, men så snart noen nærmer seg døren, blir det spetakkel.

Sniking i reiret har avslørt at der ligger tre egg.

Etter navnekonkurranse og avstemming er fuglene døpt Hugin og Munin, oppkalt etter ravnene til guden Odin. De to gammelnordiske ordene betyr «Tanken» og «Minnet».

– Det appellerte åpenbart til akademikerne, sier Slaattelid med et smil.

Fiskemåker har inntil nå klart seg bedre i byene, sier ornitolog Frode Falkenberg. Foto: Rune Berentsen (arkiv)

Truet art

Måkereiret utenfor Parkveien 9 har også en alvorlig side. Fiskemåker er en truet fugleart.

Langs kysten er bestanden redusert med 70 prosent, mens de har klart seg bedre i urbane strøk, forteller rådgiver Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening.

Men også bylivet er blitt tøft for fiskemåkene, som taper i stillingskrigen med de større sildemåkene og gråmåkene.

– En silde- eller gråmåke ville aldri lagt seg til på en så utsatt rugeplass, sier Falkenberg.

Sildemåkene holder seg på taket, der de er trygge for folk og katter. På taket av realfagsbygget er det for eksempel en koloni på 70 hekkende sildemåker.

Reirflyktere

Trøsten for forskerne i Parkveien får være at eggene vil være ruget om en ukes tid eller to. Da er det fritt frem.

Måker er såkalte reirflyktere. Ungene er så velutviklet når de klekkes, at de umiddelbart klarer seg utenfor reiret.

– De vil nok hoppe ut av reiret så snart alle eggene er klekket, sier Falkenberg.

Da kan hovedinngangen gjenåpnes.

Et beskjedent skilt peker besøkende videre til bakdøren. Utenfor hovedinngangen regjerer måkeparet. Foto: Rune Sævig