Askøy-ordfører Terje Mathiassen ber om statlig hjelp til å klare investeringer i vann og avløp. Folkehelseminister Sylvi Listhaug sier at dette er kommunenes ansvar.

– Prinsippet i Norge er at rent vann i springen er kommunenes ansvar, og at investeringene gjøres etter selvkostprinsippet, det vil si at innbyggerne betaler for dem gjennom avgifter, sier Listhaug.

Eldre- og folkehelseministeren besøker mandag Askøy for å sette seg inn smitteutbruddet og hvordan kommunen har håndtert det.

Listhaug ble tatt imot av ordfører Terje Mathiassen og rådmann Eystein Venneslan, og orientert i et møte sammen med representanter fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Mange usikre høydebasseng

– Jeg har fulgt denne saken nøye, men ville ikke komme her midt i den mest hektiske fasen, da kommunen jobbet på spreng med å finne ut hva som hadde skjedd og begrense omfanget, sa Listhaug til den ventende pressen etter møtet.

Som BT har skrevet, skyldes trolig smitteutbruddet på Askøy at avføring fra dyr har rent gjennom fjellet ned i et høydebasseng som er sprengt ut i fjellet. Slike høydebasseng i råsprengt fjell er vanlige rundt om i norske kommuner, men Folkehelseinstituttet uttalte at det kan stilles spørsmål ved om de burde vært tilltatt, med tanke på risikoen for forurensning.

Å skifte alle slike råsprengte høydebasseng vil være en omfattende og dyr jobb for norske kommuner. Resultatet vil også bli en kraftig økning i vann- og avløpsgebyret i mange kommuner.

Milliardplaner

I Askøy er det planer om opprustning av vann- og avløp for 3,8 milliarder kroner. Det ville betydd at VA-gebyret måtte økes til rundt 30.000 kroner årlig per husstand.

Ordfører Terje Mathiassen tok opp denne problemstillingen med Listhaug.

– Jeg luftet tanken om at staten kunne være med å bidra for at vi får gjort dette løftet i norske kommuner. Det er selvsagt et kommunalt ansvar, men staten har tidligere hjulpet oss for eksempel med rentefrie lån til skoleoppussing, som også er et kommunalt ansvar. Derfor foreslo jeg at noe lignende kan gjøre innen vann- og avløp, sier han.

Vil ha oversikt først

Listhaug sier til BT at det ikke blir aktuelt med statlige midler i første omgang.

– Nå har jeg bedt Mattilsynet om å skaffe en oversikt over hvordan forholdene er i norske kommuner. Er alle drikkevannsanlegg på stell, og hvor store investeringer trengs for å få dem på stell? Først må vi få den oversikten, så får vi se hva vi gjør deretter, sier Listhaug.

Hun gjentar likevel at drikkevann er et kommunalt ansvar, og skal finansieres over selvkostprinsipppet.

– Men kan ikke selvkostprinsippet gjøre det vanskelig å få til såpass store løft som trengs i mange kommuner?

– Det får se nærmere på senere. Nå er det viktigst å få oversikten, sier Listhaug.

Ekstern gransking

Ordføreren fortalte at han vil ta initiativ til å få gjennomført en ekstern granskning av det som har skjedd.

– Jeg har vært med i politikken i 24 år. Fredag var min tyngste dag på jobb, da jeg deltok i begravelsen til ettåringen som døde. Foreldrene var klare i sitt budskap til meg: Dette må aldri skje igjen. Derfor trenger vi en uavhengig, ekstern granskning fo rå finne ut hva som gikk galt og hva vi kan lære av dette, sa han.

Senere på dagen skal Listhaug møte ansatte på Askøy legevaktsentral. Det var her de første syke kom inn, og man begynte å se et mønster i forløpet som gjorde at drikkevannet ble den mistenkte smittekilden.