En 19 år gammel bilfører skal ha hatt en konflikt med en mopedist. Han er siktet for grov kroppsskade etter en påkjørsel og er fengslet.

Natt til 6. juni ble politiet varslet om at det lå en mann i veien på Paradis. Det var tilfeldig forbipasserende som meldte fra.

Både politi og ambulanse rykket ut. Patruljen på stedet fikk opplyst at det hadde vært en uenighet mellom mopedisten og en 19 år gammel mann i forkant.

Begge skal kjenne hverandre. Tidligere på kvelden skal det ha oppstått en uenighet dem imellom om deler til en moped.

– Scooterføreren skal ha sparket til et speil på bilen, og kjørt derfra. Bilføreren kjørte etter, og det endte med at han kjørte på mannen på scooteren, sa Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt til BA etter hendelsen.

– Høy prioritet

Etterpå skal bilkjøreren ha kjørt etter mopedisten for så å kjøre på ham.

Mopedisten ble fraktet til Haukeland med betydelige skader. Bilføreren ble pågrepet av politiet og har siden vært varetektsfengslet.

– Saken har fått høy prioritet hos oss, og vi ser alvorlig på den. Bilføreren er siktet for grov kroppsskade, sier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele til BT.

Nekter skyld

Bilførerens advokat er Kaj Wigum. Han ba nylig lagmannsretten om at hans klient settes fri fra varetekt.

– Han erkjenner ikke straffskyld for grov kroppsskade, sier Wigum til BT.

Lagmannsretten mener det er fare for at bilføreren kan ødelegge bevis hvis han løslates. Retten bestemte at han fortsatt skal være varetektsfengslet.

– Svært redusert

Av lagmannsrettens avgjørelse går det frem at mopedisten ble avhørt på intensivavdelingen på Haukeland.

Han var svært redusert under avhøret, og politiet må gjennomføre nytt avhør. Han skal videre gjennom en større operasjon.

Det skal ikke ha vært øyenvitner til hendelsen. Den siktede sjåførens mobiltelefon er ikke funnet.