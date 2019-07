Folk i forbifarten

SUPERSELGER: I april 1978 hadde Knut Johannesen solgt lodd for Røde Kors og Redningsselskapet i Bergen i mer enn 30 år. Han ble bare kalt for «superloddselgeren». Han solgte lodd på rim: «Vær klok – kjøp en bok!» Far til forfatteren Georg Johannesen var han også. FOTO: JAN M. LILLEBØ