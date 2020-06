– Trekk dere ut med verdigheten i behold

Vindkraftmotstandere demonstrerte med følelsesladde appeller mot BKK-prosjekt i Masfjorden.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Laila Haukeland holdt appell utenfor BKK-bygget. – Hvis fjellene knuses, knuses det noe inne i meg, sa hun. Foto: Tor Høvik

BKK og Zephyr AS vil bygge et vindkraftverk med rundt 40 turbiner i Masfjorden.

De to selskapene vil investere rundt tre milliarder kroner i prosjektet Matre Vind AS, som har et planområde på rundt 20 kvadratkilometer.

Torsdag ettermiddag gjennomførte lokale aksjonsgrupper fra Masfjorden og Gulen en markering mot vindkraftutbygging utenfor hovedkontoret til BKK på Kokstad.

Det gjorde de med personlige og følelsesladde appeller, musikalske innslag og bannere, samme dag som politiet aksjonerte mot vindkraft-demonstranter på Haramsøya på Sunnmøre.

– Trekk dere ut med verdigheten i behold, sa Laila Haukeland, en av de lokale motstanderne i en appell til BKK-ledelsen.

Kommunen sier nei

BKK-ledelsen ble møtt med et klart budskap utenfor hovedkvarteret. Kommunikasjonsdirektør Jan Kåre Austrheim og direktør for BKK Produksjon, Olav Osvoll møtte motstanderne utenfor selskapets hovedkontor. Foto: Tor Høvik

BKK er på kollisjonskurs med Masfjorden kommune om prosjektet, der de folkevalgte, som i flere nabokommuner, har erklært vindkraftanlegg for uønsket.

Motstanderne krever at BKK respekterer kommunens nei og overleverte 3500 underskrifter fra folk i Masfjorden og Gulen.

I Gulen er det Zephyr som ønsker å bygge Dalsbotnfjellet vindkraftverk, selv om kommunen har sagt nei.

Det er Zephyr som også bygger det svært omstridte anlegget på Haramsøya.

Anita Haukås Oppedal oppfordret BKK til å respektere lokale vedtak mot vindkraft. Også Wenche Midthun (til v.) og Astrid Sandvik fra Nei til vindmøller i Gulen deltok i markeringen. Foto: Tor Høvik

– På lag med folket

– Vi vil at BKK skal lytte. Lytte til dem som må leve med konsekvensene av vindkraftutbygging. Vi oppfordrer dere til å være på lag med folket. Vi tror ikke at BKK ønsker å utvikle vindkraftprosjekter dersom de skaper store og varige konflikter, sa Anita Haukås Oppedal.

Hun representerer Vern om Nordhordlandsfjella (VON), en av gruppene som sto bak markeringen. De ville vise det store engasjementet for å bevare fjellene og naturen for kommende generasjoner.

– Vi kunne vært enda flere uten koronarestriksjoner, sa Oppedal, foran de femti personene som fikk delta på markeringen.

Wenche Midthun ville vite om BKK-ledelsen ville respektere vindkraftmotstanden. Foto: Tor Høvik

– Vi ønsker bygder hvor vi kan leve våre liv på en god måte. Vi ønsker ikke det som kan bli hundrevis av 200 meter høye turbiner, som skal dominere et landskap hvor fjelltopper er sprengt flate og veier tråkler seg på kryss og tvers, sa Oppedal i appellen.

Lag på is – inntil videre

BKKs konsernsjef Jannicke Hilland svarer dette på spørsmål om selskapet vil jobbe videre med prosjektet, selv om det er uønsket av de folkevalgte i Masfjorden.

– Vi gjør ingenting mer med dette prosjektet nå. Vi avventer den kommende stortingsmeldingen om nytt konsesjonssystem for vindkraft og nasjonale føringer for fremtidens energiforsyning i Norge, sier Hilland.

– Men er det aktuelt å gå videre med vindkraftplanene senere selv om kommunen sier nei?

– Som sagt, så avventer vi nå et nytt konsesjonssystem. Det er nødvendig å senke konfliktnivået i vindkraftsaker. BKK er opptatt av å bevare det gode forholdet vi har til våre eierkommuner. Det er også viktig at lokale myndigheter har sterk innflytelse i utbyggingssaker, svarer Hilland.

– Jeg respekterer engasjementet og ser at det er mye følelser i vindkraftsaken, sa BKK-direktør Olav Osvoll til de fremmøtte. Foto: Tor Høvik

Mer konkret ønsker hun ikke være om fremtiden for Masfjorden-prosjektet.

– Fint med engasjement

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har gjort det klart at sterkere lokal medvirkning er et mål for det nye konsesjonssystemet som legges frem før sommerferien.

BKK-sjef Hilland var selv på reise under markeringen utenfor selskapets lokaler torsdag ettermiddag.

– Jeg synes det er fint at folk er engasjert og at man kjemper for det man tror på. Samtidig er det viktig at tonen er god, saklig og man har gjensidig respekt for hverandre, sier hun.

Direktør for BKK Produksjon, Olav Osvoll, tok imot underskriftene på vegne av energiselskapet.

Natalie Kjetland fra «Ung for Fjella» overleverte 3500 underskrifter til BKK-direktør Olav Osvoll. Foto: Tor Høvik

– Stort kraftbehov i fremtiden

Hilland etterlyser klare nasjonale føringer for fremtidens energisystem.

– Hvordan skal vi løse klimautfordringene? Hvilken rolle skal vann og vind spille i energiforsyningen. Dette er viktige spørsmål vi trenger svar på, sier hun.

Hilland sier bakteppet for BKKs vindkraftplaner i Masfjorden er at det er innmeldt et kraftbehov på hele 2800 MW i Bergens-regionen, som er mer enn en fordobling av dagens forbruk.

– Dette er fornybar energi som trengs til transportsektoren, næringsutvikling og andre viktige formål, sier hun.

Det er i området som er farget oransje at BKK og Zephyr vil bygge ut vindkraftverk med rundt 40 turbiner (kart: BKK).

– Sats på vannkraft

Under protestmarkeringen ble BKK oppfordret om heller å satse på oppgradering av vannkraft.

Ifølge konsernsjef Hilland er BKKs førsteprioritet en endring i skatteregimet for vannkraft.

– Paradoksalt nok har vannkraften – som er selve motoren i det grønne skiftet – det høyeste skattetrykket av alle former for energiproduksjon, sier BKK-sjefen.

Anita Haukås Oppedal var en av appellantene under markeringen mot vindkraft. Hun representerer gruppen «Vern om Nordhordlandsfjella». Foto: Tor Høvik

Ønsker ikke omkamp

BKK er også inne på eiersiden i Sogn og Fjordane Energi (36,8 prosent), et selskap som er involvert i flere vindkraftprosjekter. Ett av disse er det omstridte Bremangerlandet vindkraftverk. Hilland gjør det klart at selskapet ikke støtter noen omkamp om Bremangerlandet eller andre prosjekter som BKK er indirekte involvert i gjennom SFE.

– Dette er prosjekter som er vedtatt for flere år siden. De hadde støtte da prosessene pågikk. De har fått konsesjon og går sin gang videre, sier Hilland.

BKK er også stor eier i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE), som bygger ut Lutelandet vindkraftverk i Fjaler og har planene klare for et anlegg på Bremangerlandet. I tillegg er SFE medeier i vindkraftprosjektene Okla i Stad kommune og den omstridte Haramsøy-utbyggingen på Sunnmøre.