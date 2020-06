Varslersaken i Austevoll: – Vi har en stor jobb å gjøre

Fredag skal advokatfirmaet Thommessen legge frem rapporten om varslersaken i Austevoll for kommunestyret. Bildet er fra formannskapets behandling av saken. Håkon Berge fra advokatfirmaet (i forkant). Lars Knut Aarland (Sp) sitter nærmest. Foto: Silje Katrine Robinson

Fredag får de svarene på rødt papir

Det betyr at politikerne må de signere for taushetsplikt og levere rapporten tilbake etter at saken er behandlet. – Saken er alvorlig og svært skadelig. Vi trenger ekstern hjelp for å komme videre, sier Birthe Wessel (MDG).