Plutseleg blei badevatnet på Møhlenpris blodraudt: – Det såg heilt sinnssjukt ut

Mystisk raud væske kom ut eit rør på Fløttmannsplassen i kveld.

Slik såg det ut på badeplassen ved Fløttmannsplassen i kveld. Foto: Hilde Holdhus

Hilde Holdhus var på veg over Småpudden då ho plutseleg såg den raude væska spreie seg i vatnet.

– Eg tenkte: Kva er dette for noko? Måling? Det såg heilt sinnssjukt ut, fortel ho.

Mange hadde valt å nyte sommarkvelden ved bryggekanten.

– Heile sjøen var knallraud. Eg lurte på om det var noko farleg. Det var tjåka fullt av folk, og mange hadde bada, fortel Holdhus.

Slik såg det ut ved Fløttmannsplassen fredag kveld. Foto: 2211-tipsar

– Har ein kontroll på kva som kjem ut avløpsrøra?

Ho fortel at mange nysgjerrige hang med nasen over bryggekanten for å sjå kva som føregjekk.

– Eg tenkte at dei måtte for all del ikkje hoppe ut i. Ein byrjar å lure på om ein eigentleg har kontroll på kva som kjem ut av avløpsrøra her. Det er ikkje bra når det er så mange som har bada der dei siste dagane, seier Holdhus.

Ho kunne ikkje kjenne noko lukt som kunne tyde på at det var måling det var snakk om, der ho sto på Småpudden.

Kan vere vassløyseleg måling

Rundt klokka 23.00 fredag reiste brannvesenet for å sjå kva det kunne vere for noko.

– Vi har hatt ein patrulje som er gode på akutt forureining bort for å sjå på det. Dei fann ingen måte å samle det opp på, og trudde det kunne vere vassløyseleg måling, seier vaktkommandør ved 110-sentralen, Christer Skei.

Dei melde også at det var lite igjen av den raude målinga no, fordi den løyser seg opp i vatnet.

– Det ser ut som at det kan ha kome ut gjennom eit rør for overvassløp, men eg vil ikkje spekulere, seier Skei.

Førebels er det derfor framleis uvisst kva som er årsaka til at vatnet på badeplassen plutseleg blei blodraudt.